Рынки в ожидании заседания ФРС
Сегодня начнется экономический симпозиум в Джэксон Хоул (штат Вайоминг). Примерно в 16 часов мск должен выступить руководитель ФРС Джером Пауэлл. К сегодняшнему дню есть два ключевых вопроса к ФРС, ответы на которые хочет получить финансовое сообщество.
Первый вопрос, насколько актуальным сейчас для американского центрального банка является контроль за кривой доходности? Опубликованные недавно протоколы с прошлого заседания FOMC ясности не внесли.
Второй вопрос, который актуализировали в последние недели, откажется ли ФРС от целевого уровня инфляции в 2%? Буквально вчера руководитель ФРБ Канзаса Эстер Джордж, известная своей «ястребиной» позицией, заявила, что 2% не являются догмой, ситуация с коронавирусом диктует другие правила.
Именно такой подход заставляет федвотчеров говорить о том, что нулевые ставки в США – это надолго, как минимум на 5 лет. Для инвесторов на рынке акций это может означать только одно — все только начинается.
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