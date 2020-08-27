На фоне геополитических опасений середина и дальний сегмент кривой сместились вверх еще на 2–4 бп. В частности, ОФЗ-26230 закрылся на отметке 6,52%, а ОФЗ-26228 – на уровне 6,23%. Ближний отрезок кривой завершил день практически без изменений. Локальные инвесторы более активно продавали длинные бумаги, тогда как нерезиденты – среднесрочные. Оборот торгов на МосБирже вырос до 24 млрд руб. (1,8x среднедневного объема за месяц) с 15 млрд руб. днем ранее. Наибольшая активность наблюдалась в ОФЗ-26225 (YTM 6,48%) – оборот по нему составил 5 млрд руб. Облигации других развивающихся стран продолжили начавшееся во вторник падение – 10-летние выпуски преимущественно прибавили в доходности 1–11 бп. Лучше всех смотрелся 10-летний выпуск Венгрии, снизившийся в доходности на 4 бп.

Минфин вчера провел единственный аукцион ОФЗ-24021, предложив весь доступный к размещению объем (132 млрд руб.). Общий спрос составил 297 млрд руб., что намного выше среднего значения за последние четыре недели на уровне 200 млрд руб. При объеме размещения 85 млрд руб. соотношение спроса и фактического размещения составило 3,5x, оказавшись ниже среднего соотношения в 5,5х на предыдущих четырех аукционах флоутеров. Цена отсечения составила 98,55 пп – на 0,4 пп ниже котировки mid на закрытие. Стоит напомнить, что на предыдущем аукционе ОФЗ-24021 в июле дисконт к цене составил 0,3 пп. Цена отсечения соответствует Z-спреду на уровне +41 бп к RUONIA (цена вторичного рынка соответствовала Z-спреду к RUONIA на уровне +29 бп). Размещенный объем был распределен между 120 принятыми заявками. На 5 крупнейших из них пришлось 24,23 млрд руб. (28% от размещения). Доля неконкурентных заявок составила 23,6%, что довольно много по меркам последнего времени. Стоит отметить, что на аукционах флоутеров в июле–августе доля неконкурентных заявок составляла 1–11%.