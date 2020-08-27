Вероятность дальнейшего понижения ставки ЦБ уже не выглядит безальтернативной
С августа Банк России возвращается к публикации опросов населения в прежней методологии, что позволяет сопоставить текущие данные лишь с мартовским показателем. Тем не менее, некоторые наблюдения весьма интересны: инфляционные ожидания населения на год вперед выросли до 8.8п (+0.9п против марта) при сопоставимом росте оценки наблюдаемой инфляции до 9.2п (+0.9п против марта). При этом в августе было зафиксировано снижение индексов потребительских настроений (-11 п) и текущего состояния (-15 п) против мартовских уровней, а также значительное ухудшение оценок своевременности для осуществления крупных покупок и сбережений. Все вместе соответствует наблюдаемому ранее ухудшению ожиданий населения касательно материального благосостояния.
Темпы недельной инфляции в период с 18 по 24 августа остались на уровне 0.0% после вторую неделю подряд, при этом среднесуточная дефляция с начала месяца замедлилась до 0.006%. Годовая оценка инфляции выросла до 3.47% г/г.
Ожидаемое усиление дефляционного тренда в связи с приближением пика сезона сбора урожая в этом году, вероятно, откладывается на сентябрь. Цены на плодоовощную продукцию в среднем стали дешевле на 3.5% н/н. Однако сегменте продовольственных товаров динамика осталась смешанной. Цены на бензин прибавили +0.1% н/н, на дизельное топливо – не изменились.
На наш взгляд, наблюдаемые данные и опросы населения могут повысить настороженность Банка России на ближайшем заседании (18 сентября). В совокупности с ростом волатильности валютного курса в последние недели, вероятность дальнейшего понижения ключевой ставки уже не выглядит безальтернативной, хотя пространство для понижения ставки до 4.0% еще присутствует.
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