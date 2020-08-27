С начала месяца цены снизились на 0,1%. Как и неделей ранее, динамика цен на потребительские товары была слабоотрицательной и с точностью до округления оказалась нулевой. Среднесуточное снижение цен в текущем месяце отстает от августа прошлого года, так что по его итогам годовая инфляция должна ускориться. Шансы же на дефляцию в сентябре также снижаются: во-первых, складывается впечатление, что пик сезонного снижения цен на фрукты и овощи был пройден в начале августа, а во-вторых, ослабление рубля в июле, и особенно в августе, может также способствовать росту цен. Следует отметить, что, по оценке Центробанка, в текущем месяце инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев составили 9,2%. Предыдущие подобные данные есть только за март, позднее регулярные обзоры не проводились из-за карантинных ограничений, по сравнению с мартом рост инфляционных ожиданий составил 0,9 п.п. Все это говорит о том, что инфляция в ближайшие месяцы будет расти, прогноз ЦБ на конец года выглядит реалистично (3,7–4,2%). В целом, мы видим возможность дальнейшего снижения ключевой ставки до конца года еще на 25 б.п., но, скорее, такое решение будет отложено на более поздний срок, на ближайшем же заседании регулятор может сделать паузу в цикле снижения ключевой ставки.