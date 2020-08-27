С точки зрения EBITDA отчетный квартал, вероятнее всего, будет самым слабым в истории Газпрома. Объемы реализации сократились как в сегменте газа, так и в сегменте жидких углеводородов, при этом цены на углеводороды достигли многолетних минимумов. Таким образом, мы прогнозируем падение EBITDA на 85% г/г, до 1,1 млрд долл. Чистая прибыль за 2к20 может превысить EBITDA благодаря прибыли по курсовым разницам в размере 3,4 млрд долл. Принимая во внимание капиталовложения приблизительно на уровне годичной давности и выплату около 1,6 млрд долл. в пользу PGNiG, свободный денежный поток до изменений оборотного капитала, по нашим расчетам, будет отрицательным. Вместе с тем, как мы полагаем, рынок уже учел эти негативные финансовые показатели в текущих котировках.

Падение выручки по всем направлениям бизнеса. Мы прогнозируем во 2к20 давление на выручку во всех бизнес-сегментах: в частности, чистая выручка от реализации газа уменьшится на 45% г/г, до 7,1 млрд, ввиду сокращения продаж на внешнем и внутреннем рынках до 38 млрд куб. м (-20% г/г) и 38 млрд куб. м (-10% г/г) соответственно. Мы предполагаем среднюю цену реализации газа на европейском направлении на уровне 107 долл./тыс. куб. м – падение на 48% г/г под воздействием спотовых цен. Мы ожидаем сокращение выручки от реализации жидких углеводородов на 52% г/г, что обусловлено квартальными показателями Газпром нефти. Прочая выручка может снизиться приблизительно на 8% г/г.

Изменения в расходной части соответствуют динамике цен и объемов реализации углеводородов. Операционные расходы Газпрома (за исключением амортизационных отчислений) должны сократиться на 26% г/г ввиду снижения расходов на уплату налогов помимо налога на прибыль, на внешний транзит, материалы и покупку газа. Следует напомнить, в составе операционных расходов компания показывает четыре весьма волатильных и трудно прогнозируемых статьи: 1) изменение товарных запасов, которое может быть положительным или отрицательным (последний случай благоприятен для EBITDA), при этом мы предполагаем отрицательное значение за 2к20 в размере около 1,8 млрд долл.; 2) обесценение активов (мы не учитываем этот фактор в модели компании); 3) прибыль или убыток по производным финансовым инструментам (предполагаем убыток в 51 млн долл.); и 4) прибыль или убыток по курсовым разницам (убыток в 0,9 млрд долл.). По четвертой статье Газпром в 1к20 показал рекордно высокую прибыль – 1,7 млрд долл., которая существенно поддержала финансовые результаты (мы ожидаем частичный разворот во 2к20). В итоге мы прогнозируем EBITDA за отчетный период на уровне 1,1 млрд долл., что на 85% ниже показателя годичной давности.

Положительная чистая прибыль, отрицательный свободный денежный поток. Ниже операционного уровня главным фактором представляется прибыль по курсовым разницам, которая может достичь 3,4 млрд долл. (против 0,5 млрд долл. во 2к19). В итоге чистая прибыль Газпрома должна вернуться в положительную зону и составить 1,5 млрд долл. Если бы компания выплачивала дивиденды каждое полугодие, то выплата за 1п20 составила бы 4,87 руб. на одну акцию (промежуточная доходность – 2,6%) в случае распределения 40% рассчитанной нами скорректированной чистой прибыли, исходя их официальной дивидендной политики. Капиталовложения во 2к20, по нашей оценке, составят 5,4 млрд долл., что приблизительно соответствует уровню 2к19. Помимо этого, Газпром должен отразить отток денежных средств на сумму 1,6 млрд долл. в связи с выплатой в пользу польской PGNiG, согласно решению стокгольмского арбитража. В результате свободный денежный поток за 2к20 будет отрицательным на уровне 6 млрд долл. до изменения оборотного капитала (его высвобождение в 1к20 добавило в свободный денежный поток 1,5 млрд долл.).



