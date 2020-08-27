Полиметалл представил позитивные финансовые результаты за 1п20: несмотря на дополнительные расходы, связанные с пандемией, общая денежная себестоимость составила 638 долл./унц., оказавшись ниже прогнозного диапазона компании.

Обновленная дивидендная политика компании подкрепляет наши ожидания по дивидендной доходности на уровне 6,3% и 12,7% за 2020 г. и 2021 г. соответственно. Так как Кызыл может и во втором полугодии показать более высокое, чем предполагалось, содержание металла в руде (во 2п20 локальные валюты слабее, а цены на золото гораздо выше ожиданий), хорошие финансовые показатели должны способствовать росту котировок акций. Рассчитанная нами прогнозная цена на 12 месяцев остается равной 3700 пенсов, что подразумевает потенциал роста на 96%. По бумагам Полиметалла подтверждаем рекомендацию Покупать.

Расходы ниже прогноза компании, несмотря на пандемию; могут остаться на низком уровне во 2п20. Согласно отчетности, общая денежная себестоимость в отчетном периоде, включая дополнительные связанные с пандемией 10 долл./унц., составила 638 долл./унц., что ниже прогнозов самого Полиметалла (650–700 долл./унц.). Это обусловлено по большей части хорошими показателями Кызыла и более низкими, чем ожидалось, расходами на Омолоне. Как мы полагаем, ослабление рубля и тенге во 2п20 (их текущие курсы на 4–8% ниже, чем в среднем за 1п20) может способствовать удержанию расходов на низком уровне до конца года. Руководство отмечает благоприятные условия экспорта концентрата, что может стать дополнительным фактором снижения затрат во 2п20 (экспорт с Майского начнется во втором полугодии).

Новая дивидендная политика подкрепляет наши ожидания в отношении высоких дивидендов. Руководство компании обновило дивидендную политику, заменив вероятность выплаты специальных дивидендов по итогам 2020 г. на более формальный вариант выплаты финальных дивидендов в объеме до 100% свободного денежного потока на собственный капитал (FCFE), в зависимости от факторов, связанных с макроэкономической ситуацией, долговой нагрузкой и будущими инвестициями. Хотя это не меняет наших прогнозов, мы полагаем, что это повышает предсказуемость в отношении дивидендов для рынка. Мы ожидаем, что соотношение чистого долга и EBITDA к концу 2020 г. опустится до самого низкого значения за период с 2011 г., что повысит шансы на выплату в качестве дивидендов 100% FCFE (включая средства от продажи активов).

Кызыл и Ведуга могут оказать существенную поддержку объемам производства в 2п20. Руководство компании отметило, что Кызыл по итогам 2п20 может показать хорошую динамику благодаря переработке складских запасов. Содержание металла в руде, добытой на Кызыле в 1п20, составило 8,2 г/т (против 6 г/т в среднем для запасов). Мы полагаем, что это может оказать существенную поддержку показателям добычи во 2п20, позволив компании превысить собственный прогноз на 2020 г., составляющий 1,50 млн унц. золотого эквивалента. Компания более чем утроила объемы добычи на Ведуге, что может оказать дополнительную поддержку объемам производства на АГМК во 2п20.



