Акции Детского мира подорожали на 31% с уровней недавнего SPO 16 июня 2020 г., опередив индекс Московской биржи, который вырос на 24% за аналогичный период. Бизнес модель компании в 2К20 доказала свою устойчивость к недавним экономическим вызовам и демонстрирует быстрое восстановление продаж и EBITDA в июле и августе. Обновленная стратегия компании сосредоточена на большем охвате населения с особенно сильным акцентом на развитие онлайн-продаж. Это потенциально должно сохранить рост продаж и рентабельности EBITDA на уровне более 10% в среднесрочной перспективе. Отметим, что риски исполнения представленной стратегии высоки на данном этапе. В то же время относительно низкие требования к капиталовложениям и комфортный уровень долга гарантируют дивидендную доходность на уровне более 10%. Мы повышаем РЦ на 12 месяцев на 24% до 143 руб./акцию и подтверждаем рекомендацию ВЫШЕ РЫНКА.