Акции Facebook впервые закрылись выше отметки $300 за штуку, причем подъем бумаг оказался настолько стремительным, что за сессию компания прибавила 8,2% капитализации, или более $65 млрд. Последний раз такая мощная динамика в акциях IT-гиганта наблюдалась в конце марта, когда на рынке была аномальная волатильность. В спокойное для рынка время, на сугубо корпоративной повестке рост более 8% у Facebook не случался еще ни разу.

Подъем котировок накануне был вызван по большей части новостью о том, что компания запускает Facebook Shops в партнерстве с BigCommerce. Это будет внутренний сервис продаж, созданный по аналогии с Instagram Shops. Акции BigCommerce, которая является довольно крупным игроком на рынке программного обеспечения для маркетплейсов, по итогам прошлой сессии выросли на 33,5%. Вслед за этим несколько видных аналитиков подняли таргет по цене Facebook вверх до $330. За этим последовала бурная реакция со стороны инвесторов.

Доводы оптимистов состоят в том, что дальнейшее расширение бизнеса Facebook неизбежно связано с переходом от рекламы товаров на их продажу. Появился термин «социальная коммерция», который описывает потенциальный гибрид соцсетей и торговой онлайн-площадки. Строго говоря, такой тренд уже сложился: продажи мелких частных предпринимателей через Facebook, WhatsApp Instagram идут давно, и теперь соцсеть хочет упорядочить денежные потоки через единую платформу, встроенную в сайт и мобильное приложение, что позволит ей в перспективе зарабатывать на комиссиях с оборота по примеру Amazon и Alibaba.

На наш взгляд, запуск Facebook Shops позитивен для акций компании. У IT-гиганта достаточно ресурсов, чтобы превратить свою новую платформу в действительно удобный и рабочий инструмент продвижения товаров по всему миру. Бумаги Facebook на предыдущей сессии с легкостью преодолели наш среднесрочный таргет $300. Компания сейчас торгуется близко к своим справедливым оценкам, а потому имеет слабый потенциал прироста. Мы рекомендуем подождать коррекции до более комфортных отметок около $280 за штуку, от которых можно будет поймать волну ралли до 10% вверх.