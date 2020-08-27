Группа Аэрофлот представит свои предварительные финансовые результаты за 2К 2020 г. в пятницу, 28 августа. Результаты компании будут отражать влияние пандемии и введенных жестких мер предосторожности, включающих практически полный запрет на международные перелеты в 2К 2020, падение спроса на домашние авиаперевозки ввиду падения располагаемых доходов населения и ухудшения клиентского опыта от мер предосторожности на борту.

Согласно нашим расчётам выручка Аэрофлота снизилась на 92,6% г/г до 12,8 млрд руб., падение выручки от регулярных пассажирских перевозок также составило 92,6% г/г с 141,3 млрд руб. до 10,4 млрд руб.

Мы ожидаем увидеть падение скорректированной EBITDA группы до (13,0) млрд руб. Несмотря на меры по снижению затрат (мы прогнозируем сокращение штата на 5% на уровне группы при снижении начисленных заработных плат на 40% относительно 1К 2020), а также снижение цен на авиационный керосин, компания, по нашему мнению, в ситуации кризиса не смогла реализовать антикризисный план в полной мере в связи с обязательствами по поддержанию численности персонала на уровне не менее 90% от числа на 1 января 2020 г. Мы ожидаем увидеть убыток группы в 29,6 млрд руб.

В апреле и мае Аэрофлот привлек 36,7 млрд руб. кредитных средств. Кроме того, 30 июня была заключена сделка со Сбербанком на 31 млрд руб. Из 38,9 млрд руб. кредитов, взятых в 1К 2020 г., два кредита на 3,9 млрд руб. Аэрофлот полностью погасил. Таким образом, по итогам 2К 2020 г. мы ожидаем увеличение долговых обязательств без учета лизинга на 63,8 млрд руб. до 110,2 млрд руб. Чистый долг / LTM EBITDA, по нашей оценке, составит 6,2x.

Предварительные результаты должны быть представлены в пятницу, в понедельник после выпуска отчета за 1П 2020 г. менеджмент проведет конференц-звонок. Мы ожидаем услышать комментарии относительно деталей стратегии 30/30, плана наращивания авиапарка и передажи судов между компаниями группы, параметров допэмиссии, восстановления показателей во второй половине года.

Наша текущая рекомендация для акций Аэрофлот «Покупать» с целевой ценой 97 руб. за бумагу, однако на сегодняшний момент существуют значительные риски, связанные с определением цены размещения дополнительного пакета акций. В этой связи до раскрытия информации о новой стратегии группы и деталей допэмиссии мы ставим целевую цену на ПЕРЕСМОТР.