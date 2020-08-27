В пятницу должны быть опубликованы показатели ФосАгро за второй квартал 2020 года по МСФО.

Мы исходим из того, что выручка ФосАгро снизилась по сравнению с первым кварталом на 13% — до $830 млн, на фоне 14%-го падения объема продаж. При этом мы ожидаем некоторого улучшения динамики прибыльности за счет ослабления рубля (который подешевел относительно доллара на 8% по сравнению с предыдущим кварталом). Кроме того, на прибыльность, по нашим оценкам, должно было позитивно повлиять снижение ставок фрахта из-за эпидемии коронавируса. EBITDA ФосАгро, по нашим оценкам, уменьшилась всего на 2% и должна составить $270 млн.

Мы ожидаем довольно низких свободных денежных потоков по итогам апреля — июня — на сумму всего $40 млн. На этот показатель, вероятно, оказало давление наращивание оборотного капитала. Скорректированная чистая прибыль, по нашим оценкам, должна составить около $90 млн, следовательно акционеры смогут рассчитывать на дивидендные выплаты совокупным объемом около $45 млн (если среди них будет распределено 50% скорректированной чистой прибыли), что предполагает дивидендную доходность по итогам квартала 0,9%.