Стоимость акций Tesla Inc. (TSLA) в среду взлетела более чем на 6%, завершив день на рекордной отметке в $2153,17 и достигнув внутридневного максимума в $2166. В результате рыночная оценка производителя автомобилей из Кремниевой долины в моменте составила $401,2 млрд.

Акции Tesla резко выросли после того, как 12 августа было объявлено о сплите (дроблении) акций 5:1. С тех пор акции Tesla взлетели примерно на 53%. Торги с корректировкой на сплит акций начнутся 31 августа.

Илон Маск, глава компании, анонсировал конкретную дату презентации новых батарей для электрокаров. О том, что Tesla собирается начать производство аккумуляторов, на 50% превосходящих по ёмкости существующие, сообщалось давно. Но подробности компания готова раскрыть на Battery Day 21 сентября. Ожидается, что срок службы аккумуляторов, состоящих из нанопроводников и нанотрубок, будет увеличен. Технология будет чрезвычайно инновационной, потенциально такие аккумуляторы могут прослужить десятилетия, выдержать все типы погодных условий, условий местности, она станет неотъемлемой частью экосистемы Tesla.

Также поддержкой для акций Tesla является ожидание, что в скором времени они будут добавлены в индекс S&P 500. Мы ожидаем, что включение компании может привести к скачку спроса со стороны пассивных фондов, которые следят за эталоном.

Хотя поставки автомобилей Tesla быстро растут и, вероятно, продолжат расти, ожидается, что в этом году автопроизводитель поставит только 500 тыс. автомобилей. Для сравнения, BMW продает ежегодно примерно 2,5 млн автомобилей. При этом рыночная капитализация BMW составляет менее $40 млрд.

Хотя результаты Tesla в последнее время были впечатляющими — от быстрого строительства завода в Китае в прошлом году до более раннего, чем ожидалось, запуска Model Y в этом году, инвесторы должны внимательно проанализировать фундаментальную оценку стоимости акций, прежде чем покупать их.