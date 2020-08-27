Участники рынка кайфуют от отсутствия негативных новостей. И мы вчера имели возможность увидеть, как это происходит, своими глазами. Кажется, уж и некуда рынкам расти, и поводов для этого особых вроде бы нет. Но не тут-то было! Буквально на пустом месте, подбрасывая дрова в топку (деньги в рынок!), инвесторы продолжают покупать и покупать уже давным-давно жутко перекупленные акции ведущих технологических компаний и прежде всего акции компаний — триллионеров. Что стало конкретным поводом для этого сложно сказать. Но можно предположить, что косвенной причиной стала супер хорошая отчетность компании Salesforce.com (CRM, +26,05%), вышедшая накануне ночью. Как видим, акции самой CRM так просто улетели в космос. Заодно они потащили за собой и весь остальной рынок акций компаний высоких технологий. А если к этому еще добавить и новости от Netflix (NFLX, +11,61%) о рекордном количестве новых подписчиков по итогам 1-го полугодия 2020 года (+26 миллионов человек!), а также не утихающую радость фанатов Apple (AAPL, +1,36%) и Tesla (TSLA, +6,42%) в преддверии проводимых ими сплитов своих акций, то станет понятно, что вчерашний бурный рост все же был вполне закономерен. По крайней мере локально.

В итоге, как мы видим, вновь переписаны абсолютные исторические рекорды и по индексу NASDAQ, и по индексу S&P500, а индекс Dow Jones также сделал небольшой шажочек к своей вершине, до которой теперь остается около 4%.

Если с главными гейнерами (gainers) вчерашнего дня все понятно, то вот основными лузерами (losers) оказались акции энергетических компаний. Причиной тому стала матушка природа. В Мексиканском заливе во всю раскручивается и набирает силу ураган Лаура, который вчера уже начали сравнивать с катастрофическим ураганом Катрина, который несколько лет назад камня на камне не оставил от всего юго-восточного побережья США. Естественно, что нефтяные компании, чьи буровые платформы расположены в Мексиканском заливе, начали сворачивать свою деятельность и эвакуировать людей. Цены на нефть идут вверх, но нефтяникам от этого не легче. Против стихии, конечно, не попрешь, и остается надеяться, что катастрофических последствий все же удастся избежать.

По итогам торгового дня в среду 26 августа на торгах иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже было заключено 756 тысячи сделок с акциями 1210 эмитентов на общую сумму более 1,04 миллиарда долларов США.

Ожидания рынка 27 августа

Сегодня — главный день текущей недели. Его ждали и… надеются. И в то же время боятся. Сегодня будет выступать «страшный и ужасный Карабас — Барабас» мирового финансового рынка. Это шутка, безусловно, и Председатель ФРС США Джером Пауэлл вовсе не страшный и совершенно не ужасный. Однако «шороху» навести он сегодня может предостаточно. Уже один факт того, что все мировые рынки сегодня замерли в оцепенении и ожидании его выступления, говорит сам за себя. Почему это важно? Да потому что все как всегда упирается в деньги. Дадут или не дадут — вот в чем вопрос?

Выступление Пауэлла начнется сегодня в 16-10 мск на открытии конференции председателей центральных банков в Jackson Hole. В связи с коронавирусом нынешняя конференция будет проходить в он-лайн режиме. Однако сути это не меняет и это безусловно очень важное событие для всего финансового мира.

В какую сторону пойдет Пауэлл и в его лице ФРС — неизвестно. С одной стороны, в последнее время представители ФРС часто пугали всех тем, что экономика будет восстанавливаться медленней, чем ожидалось ранее и поэтому будет много трудностей, которые надо еще пережить. С другой стороны, многие надеются, что Пауэлл все же понимает, что его слова сильно влияют на состояние рынков и поэтому он постарается не столько «закошмарить» участников рынка, сколько обнадежить их посулами проведения и в дальнейшем мягкой кредитно-денежной политики и вновь пообещает дать денег всем столько сколько потребуется. Надежды надеждами, но точно надо быть начеку.

А ведь кроме Пауэлла встряску участникам рынка могут дать еще и макроданные по количеству первичных заявок на пособие по безработице за последнюю неделю. Аналитики, конечно, прогнозируют снижение этой цифры с 1,1 до 1 миллиона человек. Но сама по себе цифра даже в 1 миллион пугающая. А если все окажется еще хуже?

Поэтому, наверное, совершенно обосновано фьючерсы на основные американские индексы с самого утра торгуются на всякий случай в красной зоне с потерей в несколько десятых процента от вчерашнего закрытия. Пока это так — в целях безопасности. Но как бы эти цели не изменились, и рынки действительно не пошли вниз. Однако до выступления Джерома Пауэлла все это сродни гаданию на кофейной гуще. И нас ждет яркий и напряженный Powell day с американскими горками по полной программе. Ждем-с! И надеемся…