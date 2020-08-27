Предстоящее IPO китайского клона Tesla вызвал ажиотаж среди инвесторов
Xpeng, китайская компания-клон Tesla (которая, впрочем, это отрицает) повысила сумму привлечения на IPO с $1,1 до $1,5 млрд. В ходе первичного размещения в США спрос на депозитарные расписки сильно превысил предложение и, как следствие, изначальная заявленная цена $11-13 за бумагу к настоящему моменту выросла до 15. Ажиотаж, который царит вокруг выхода Xpeng обещает высокий спекулятивный заработок, но также и несет в себе повышенные риски.
Новая рыночная оценка компании, согласно новым параметрам IPO, превысит $11 млрд, что довольно умеренно для автомобильной отрасли. На предыдущих этапах привлечения инвестиций в компанию Xpeng было вложено $2,6 млрд. При этом операционные показатели бизнеса остаются довольно умеренными. С момента старта продаж в 2019 году, когда автокары данной марки стали хитом в КНР, на рынок было в общей сложности поставлено 20 тысяч единиц техники. Tesla продает столько за месяц, китайская SAIC – за три месяца.
На наш взгляд, причина высокой популярности Xpeng среди инвесторов, включая американских, состоит в том, что компания откровенно копирует модельный ряд Tesla как по дизайну, так и по функционалу. При этом ценник на китайские электрокары ощутимо ниже – от $21 тыс за седан и $32 тыс за внедорожник (против $35 и $50 тыс соответственно у американского оригинала). Дальность пробега Xpeng доходит до 700 километров против 650 у Tesla.
Стоит признать, что китайцы не первый раз адаптируют американские инновации под массовый рынок. Но в области автопрома удачных примеров по-прежнему немного. Мы считаем, что Xpeng остается по большей части локальной историей для внутреннего рынка КНР, но имеет неплохие шансы на какое-то время занять на нем весомую долю. За счет высокого интереса инвесторов ко всему электропрому акции производителей с начала года в среднем выросли в 3-4 раза, одна только Tesla – в 5 раз.
Помимо Xpeng сейчас на рынке присутствует масса других клонов и аналогов, включая торгуемых на бирже Nikola и Li Auto, которые показывали выдающуюся динамику (до +600%) в бумагах при отсутствии прочных позиций в плане продаж автомобилей. Покупка таких бумаг несет в себе риск, сопоставимый с венчурным финансированием. Мы рекомендуем покупать такие акции и расписки на сумму не больше той, которую инвестор готов потерять.
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