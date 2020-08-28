Европейский фондовый рынок в четверг снизился, акции сырьевых компаний оказали самое сильное влияние на индексы. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 закрылся со снижением на 0,6%, британский индекс FTSE 100 снизился на 0,6%, немецкий DAX и французский CAC потеряли 0,7%.

Американские индексы демонстрировали преимущественно положительную динамику. Исключением выступил Nasdaq, который по итогам основной торговой сессии индекс просел на 0,34% до 11625,3 пункта, Dow увеличился на 0,57% до 28492,3, а S&P500 прибавил 0,17% и составил 3484,6.

Интерес для инвесторов в четверг представляло выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Глава ФРС в четверг объявил, что была принята новая стратегия денежной политики. Согласно заявлениям Пауэлла, ФРС будет стремиться к тому, чтобы инфляция держалась на уровне 2%. Изменения коснутся также принятия решений относительно рынка труда. Теперь ФРС будет принимать решения по политике основываясь на её оценке недостатка занятости, а не отклонениях от максимального уровня. Это изменение отражает мнение центрального банка о том, что то, что раньше считалось устойчивым рынком труда, может поддерживаться без создания агрессивного роста инфляции. В результате она во многом будет полагаться на инфляционное давление для оценки полной занятости.

Информация о новой стратегии ФРС привела к повышению доходностей казначейских облигаций, что поддержало акции финансовых компаний, чувствительных к процентным ставкам.

Представители банковского сектора внёсли самый сильный вклад в рост S&P 500 и Dow. S&P 500 продолжил обновлять максимумы, а Dow остаётся на 3,6% ниже рекордного уровня, достигнутого в феврале.

Акции потеряли темп в конце сессии, после заявления спикера палаты представителей США Пелози о том, что позиции демократы и республиканцы очень далеки друг от друга по следующему пакету мер стимулирования.

После продолжительного роста наблюдалась фиксация в технологическом сектора. Так, по итогам дня бумаги Facebook anиd Netflix потеряли 2,9% и 3,7%, соответственно. Amazon, Alphabet anиd Apple просели на 0,6%.

Акции американской биотехнологической Abbott Laboratories выросли на 7,8% по итогам четверга, после того как стало известно, что правительство США выкупит практически все 15-минутные тесты на коронавирус, которые компания планирует произвести до конца текущего года. Анонс был сделан после одобрения американским регулятором использования в чрезвычайных ситуациях 15-минутный тест компании на COVID-19, стоимостью всего $5. Общий объем закупок может составить $750млн за 150 млн тестов.

В ходе вечерней сессии на американском рынке знаковых событий не произошло.

В пятницу выйдет большой блок макроэкономической статистики: Расходы и доходы потребителей за июль, Индекс деловой активности в Чикаго за август, Франция отчитается об изменении ВВП во втором квартале и опубликует индекс потребительских цен за август.

В целом американский рынок продолжает штурмовать новые вершины и на пути его пока не видно серьезных барьеров, способных помешать ему в этом.