Российский рынок акций вчера вновь выглядел очень слабо: Индекс Мосбиржи снизился на 1,3% на в целом неплохом внешнем фоне. Продолжается снижение и так локально перепроданных Сбербанка и «Норильского Никеля», что может являться свидетельством того, что нерезиденты покидают российский рынок акций.

Вчера вечером по СМИ прошла информация, что президент РФ создал «резерв силовиков» на случай помощи Белоруссии. Это говорит о том, что Россия будет активно поддерживать действующую белорусскую власть, следствием чего может стать очередное обострение отношений Россия-Запад.

На мировых рынках все хорошо. Американский рынок акций в очередной раз обновил исторические максимумы, сегодня с утра фьючерсы на американские индексы подрастают примерно на 0,4%.

Вчера глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что теперь политика ФРС будет направлена на создание ситуации, при которой инфляция какое-то время будет чуть выше 2%. Это означает, что Федрезерв не станет в ближайшее время перекраивать сверхмягкую денежно-кредитную политику. Кроме того, рост ожиданий по инфляции будет стимулировать переток капитала с долгового рынка в акции.

На таком фоне ждем открытия российского рынка акций ростом. Но под вечер в ход торгов может вмешаться фактор пятницы: риски переноса лонгов через выходные в связи с неопределенностью развития событий в Белоруссии и отравлением Навального велики. Мы бы рекомендовали оставлять в портфелях только защитные бумаги.

После взлета на сильном урагане в Мексиканском заливе нефть вернулась в привычный коридор 44,5-45,5 долларов за баррель и даже прощупала на прочность его нижнюю границу. Ураган ушел, не нанеся серьезных разрушений американской нефтедобывающей отрасли, и поводов для движений на нефтяном рынке вновь нет. Но нефть уже очень долго болтается в данном диапазоне, поэтому выход из коридора может быть сильным.

Рубль в паре с долларом отыграл часть предыдущих потерь и даже сумел закрыть день чуть ниже отметки 75. С утра ждем продолжения укрепления рубля, но под вечер желание переждать выходные в твердой валюте усилится. Завершение налогового периода и политические риски в ближайшие дни вполне могут увести пару доллар-рубль выше отметки 76.



