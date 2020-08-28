По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки закрылись разнонаправленно. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,17%, закрывшись на отметке 3484,55 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,57%, высокотехнологичный NASDAQ потерял 0,34%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на пять базисных пунктов, до 0,74%, что стало самым высоким показателем более чем за 10 недель. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на один базисный пункт, до —0,41%, что стало самым высоким показателем за последние восемь недель.

В четверг в центре внимания рынков было выступление Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме Федерального резервного банка Канзас-Сити в Джексон-Хоуле, в ходе которого глава ФРС сделал акцент на необходимости восстановления рынка труда и дал понять, что регулятор продолжит вести мягкую монетарную политику длительное время, даже если инфляция на какое-то время будет превышать целевой уровень в 2%. В целом, озвученные изменения стратегии Федрезерва позитивны для рисковых активов, однако рекордные уровни индексов S&P 500 и NASDAQ могут подтолкнуть инвесторов к фиксации прибыли.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,01% и закрылись на отметке $45,19. Поводом для коррекционных настроений стали новости из Мексиканского залива, где ураган «Лаура» потерял свою мощь, ослабев с четвертой категории до второй, а нефтяные компании готовятся вернуться на свои эксплуатируемые объекты, чтобы проверить наличие потенциального ущерба. Таким образом, штормовая премия довольно быстро ушла с нефтяного рынка, и теперь цена фьючерсного контракта Brent вновь переходит под влияние настроений на мировых финансовых рынках.

Индекс МосБиржи снизился на 1,31%, закрывшись на отметке 3012,01 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2995 и 2975 пунктов, сопротивление находится на уровне 3035 пунктов. Основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 125000, при пробое которой инструмент потеряет еще 2000 пунктов. Сопротивление – 128000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 74,96, прибавив 0,55% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 74,60 и 74. Сопротивления — 75,50 и 76.