Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать слабо позитивным. Новых стимулов от ФРС нет, но есть уверенность в том, что текущие около нулевые ставки сохранятся в течение очень длительного периода, а также сохранятся программы количественного стимулирования. Иными словами, «порча» доллара продолжится. На этом фоне дорожают контракты на промышленные металлы, нефть стабилизировалась, большинство индексов Азии растут, исключая японские индексы, на которые оказывает давление укрепление иены против доллара. Укрепляются AUD, NZD и CAD, что указывает на покупку риска. Соответственно, можем ждать осторожных попыток российского рынка начать пятницу ростом. Рубль также имеет шансы продолжить своё укрепление на ожиданиях более длительного периода сохранения реальной положительной доходности в отличие от доллара США и других валют фондирования. Сегодня отчитываются «Аэрофлот», «Татнефть», ЛСР, «ФосАгро», «ФСК ЕЭС».

По итогам торгов 27 августа индекс МосБиржи снизился на 1,31% до 3012,01 п., а РТС на 0,66% до 1264,86 п. В течение всего дня отечественный рынок боролся с негативными настроениями. Однако сил на перелом тенденции не обнаружилось. Столь долгожданное выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла не принесло сюрпризов. ФРС готова терпеть более высокую инфляцию некоторое время, чтобы добиться её стабилизации на уровне 2%. В целом, это означает, что ставка Федрезерва будет на максимально низком уровне дольше, чем в рамках прежней политики, но рынок не узнал ничего нового. Доллар отреагировал на выступление небольшим укреплением, доходности по американским казначейским обязательствам незначительно выросли, а золото теряло более 1,0%. Впрочем, всё это относится опосредованно к российскому рынку. Более значимым было то, что нефть заметно дешевела на опасениях резкого падения спроса со стороны американских НПЗ, которые подверглись удару урагана «Лаура». Одновременно укреплялся российский рубль, который оказался сильно перепроданным в последние недели. В лидерах дня были акции «Детский Мир» (+1,61%), «Магнит» (+1,24%) и МТС (+0,39%). Сектор телекоммуникаций стал лидером дня во многом благодаря бумагам МТС, которые двигались вверх на новостях о планах отказа сотовых компаний от тарифов без лимитов. Аутсайдером дня оказался сектор нефти и газа, что смотрится вполне логично на фоне падающей нефти и слабой корпоративной отчётности. «ЛУКОЙЛ» (-1,76%) отчитался о чистом убытке в размере 18,7 млрд рублей, или 64,7 млрд рублей убытка за I полугодие. Кроме снижения EBITDA, на величину убытка повлияли неденежный убыток по курсовым разницам в связи с девальвацией рубля и обесценивание активов. Впрочем, хуже всех завершили день расписки TCS Group (-3,2%), и Yandex, которые на вечерних торгах теряли более 3%. Впрочем, на вечерней сессии более 2% потерь было в бумагах «НОВАТЭК», Polymetal и X5 Retail Group. Из дивидендных новостей можно выделить рекомендации совета директоров Группы «ПИК» выплатить дивиденды из прибыли за 6 месяцев и из нераспределённой прибыли за прошлые годы в размере 22,71 рублей на акцию. Московская Биржа объявила о том, что с 18 сентября в состав индекса МосБиржи войдут бумаги Mail.ru Group. Акции «Яндекс» сменят прописку с потребительского сектора на сектор информационных технологий, как и у Mail.ru. Таким образом формируется новый сектор. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 66,131 млрд рублей.

Рубль игнорировал нефть и печальные настроения на рынке акций. В моменте курс доллара падал до 74,725 рублей, а евро до 88,39 рублей. Столь резкое укрепление оправдывается, как сильной перепроданностью рубля, так и более объективными причинами. В последние пару дней отмечается рост спроса на длинные ОФЗ. Во всяком случае, значительное ослабление рубля и рост доходностей по ОФЗ создали условия для возвращения инвесторов на среднесрочную перспективу. Также остаётся фактор налоговых платежей, так как в пятницу производятся выплаты налога на прибыль. В техническом плане пары USD-RUB и EUR-RUB могут сформировать фигуру две вершины на графиках с недельным и дневным интервалом, что способно привести к ещё более значимому укреплению российской валюты. Если, конечно, этому не будут мешать внешнеполитические риски.

Американские индексы демонстрировали чуть более высокую волатильность на фоне заявлений председателя ФРС, но всё же смогли завершить день преимущественно в плюсе, хотя NASDAQ не смог продолжить свою рекордную серию. Многие рассчитывали на объявление новых стимулирующих мер, но пока в ФРС ограничиваются более высокой терпимостью к инфляции, которой позволят находится выше целевого уровня в 2% перед началом повышения ставки. Вышедшую статистику нельзя назвать сильной, или слабой. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось за прошлую неделю на 98 тыс. до 1,01 млн. Падение ВВП в II квартале оценили в 31,7% по сравнению с первоначальной оценкой 32,9%. На корпоративном плане сильный рост на 7,85% показали акции Abbott Laboratories, которые отреагировали на ускоренную регистрацию дешёвого теста на COVID-19. Косметическая Coty Inc. (-8,05) слабо отчиталась за прошедший квартал на фоне падения спроса в условиях социального дистанцирования. Продавец одежды Abercrombie & Fitch (+8,08%) неожиданно сообщил о получении прибыли в II квартале. В разрезе секторов наиболее сильный рост показали финансы (+1,74%) и недвижимость (+1,37%), а вот коммуникации (-1,29%) стали худшим сектором. Весьма сильные движения наблюдались на рынке казначейских обязательств. Доходность по 10-летним бумагам подскочила до 0,75%. По итогам дня DJIA вырос на 0,57% до 28492,27 п., S&P 500 поднялся на 0,17% до 3484,55 п., а NASDAQ снизился на 0,34% до 11625,34 п.

Азиатские рынки также позитивно реагировали на изменения в политике ФРС, хотя назвать их революционными сложно. Тем не менее, подход к оценке инфляции, как среднему значению, а не конкретному, предполагает более длительный период низких ставок, как и желание ФРС меньше реагировать на низкую безработицу в качестве повода для ужесточения денежной политики. Для экспортной Азии подобный подход означает, что американский потребитель будет получать максимальную поддержку, даже в условиях сильного рынка труда. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22948,72 п. (-1,12%), Hang Seng — 25558,38 п. (+1,10%), Shanghai Composite — 3371,93 п. (+0,65%).

Нефть накануне подверглась распродажам, но нашла в себе силы стабилизироваться в пятницу. Были опасения, что ураган «Лаура» в Мексиканском заливе может разрушить прибрежные НПЗ и это приведёт к падению спроса на нефть. Однако «Лаура» оказалась не столь агрессивной, и нанесённый ущерб нельзя назвать катастрофическим. Экспортные терминалы СПГ пока не вернулись к работе, а вот портовая инфраструктура Порта Артура и Хьюстона готовится к принятию судов. Более сильное влияние ураган оказал на экспортные возможности США, но отсутствие катастрофических последствий говорит о том, что эти операции восстановятся в ближайшее время. К 9:00 мск Brent — $45,61 (+0,02%), WTI — $42,98 (-0,14%), Золото — $1947,5 (+0,77%), Медь — $6619,4 (+1,18%), Никель — $15250 (+0,39%).

Индекс доллара снижался на 0,39% до 92,64 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 0,78% по сравнению с 0,75% накануне. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,187 (+0,46%), GBP-USD — $1,326 (+0,46%), USD-JPY – 106,25 (-0,26%).