Российский рынок акций в четверг вновь выглядел слабо и падал большую часть сессии. Индекс МосБиржи приблизился к 3000 п. Европейские фондовые площадки также показали умеренное снижение. Наш долларовый РТС в очередной раз торговался слабее других развивающихся площадок, продолжив наращивать отставание.

А вот в США на фоне сообщений от ФРС и Джерома Пауэлла мы видели разнонаправленную динамику. Глава ФРС сообщил о новых целевых параметрах политики регулятора. Ранее инфляции таргетировалась на уровне 2% годовых. В заявлении говорится, что после периодов, когда инфляция постоянно опускалась ниже 2%, монетарная политика, вероятно, будет нацелена на достижение умеренной инфляции выше 2% в течение некоторого времени. Это означает, что ФРС не будет спешить поднимать процентные ставки сразу после достижения целевого ориентира по инфляции, а также при падении безработицы.

Формально это позитив и первая реакция американского рынка акций была именно такой — индекс S&P 500 в пятый день подряд переписал исторические максимумы.

Но затем, как это часто бывает на фоне рыночной перекупленности, новость была использована в качестве повода для «фиксации по факту». Хуже рынка справедливо выглядел перегретый высокотехнологичный сектор. Nasdaq 100 потерял 0,4%. При этом промышленный Dow Jones вырос на 0,6%. Возможно, в ближайшей перспективе устойчивый тренд по опережающей динамике так называемых «историй роста» над «историями стоимости» в США может временно развернуться.

Повышенная волатильность вчера наблюдалась на рынке нефти. Фьючерсы Brent по итогам дня снизились на 1,2%. В моменте цена падала до $44,5 и был риск свалиться в полноценное пике. Однако пока ситуация удалось стабилизировать. Обращаем внимание, что текущий боковик с пониженной амплитудой колебаний затянулся уже на несколько недель. Чем дольше продолжаются такие консолидации, тем сильнее может быть пробойный импульс. Вчера удалось избежать этого момента. Важно продолжать следить за районом $43,5–44,5, ведь в случае его достижения волна распродаж может ускориться.

Фактором поддержки рынка нефти оставался один из сильнейших за последние годы ураганов в Мексиканском заливе, который обеспечил снижение добычи в регионе более чем не 80%. Сейчас он уже позади. В настоящий момент происходит оценка ущерба. По предварительным данным основная часть добывающих платформ и прибрежных НПЗ не пострадала.

На российском рынке наибольший объем торгов вновь пришелся на Яндекс, который уже не первый день обгоняет по оборотам постоянного лидера — обыкновенные акции Сбербанка. Бумаги IT-компании в четверг упали на 2,6%. Общий размер отката от исторических максимумов составляет уже 5,6%, однако это все еще не значит, что коррекция уже закончилась. Риски более глубокого снижения сохраняются. Нельзя исключать локальный отскок и попытку продолжить растущий тренд, однако в текущей ситуации вероятность возобновления коррекции при любом внешнем поводе остается повышенной. Следующим диапазоном потенциальной поддержки выступает зона 4450–4550 руб., более основательный уровень поддержки может располагаться около отметки 4200 руб.

Сегодня может быть опубликовано много корпоративных отчетов, что характерно для последних чисел августа. В частности, ожидаем финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие 2020 г. у ФосАгро, Татнефти, ЛСР, Россетей, ФСК ЕЭС.

По индексу МосБиржи общая техническая картина пока не меняется. Мы видим переход в новый торговый диапазон с боковой динамикой. Сверху в качестве ранее обозначенной цели и в то же время ключевого уровня сопротивления выступает район 3100–3110 п. Снизу никаких существенных поддержек нет до 2940 п.

Вчерашнее падение рынка акций не сопровождалось столь же существенным откатом российских облигаций. Наоборот, индекс ОФЗ (RGBI) начал отскакивать и вырос на 0,3%. Накопленное в последние недели падение гособлигаций может быть временным явлением. Без ухудшения внешних факторов, в том числе политических, ускорения распродаж на долговом рублевом рынке не ожидается.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в четверг незначительно снизился. Азиатские площадки сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут 0,6%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября торгуются без существенных изменений находятся около уровня $45,6.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия четверга.