Газпром в понедельник (31 августа) должен опубликовать свои результаты за 2К20 по МСФО. Мы ожидаем, что выручка составит 1 150 млрд руб. (-34% кв/кв) на фоне снижения экспортных цен на газ (до $95/тыс. куб. м во 2К20 со $143 в 1К20) и сокращения объемов добычи газа (-21%), а также более слабых результатов Газпром нефти (выручка —23% кв/кв).

Мы оцениваем EBITDA в 93.3 млрд руб. (-82% кв/кв), что является одним из самых низких уровней в истории Газпрома, не наблюдаемом с 3К 2004. Мы ожидаем, что EBITDA отразит отрицательный эффект курсовых разниц по операционным статьям (включая, в том числе, переоценку дебиторской задолженности, номинированной в иностранной валюте).

В то же самое время мы предполагаем, что чистая прибыль будет поддержана прибылью от курсовых разниц и составит 119.6 млрд руб.