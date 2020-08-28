Российские евробонды: остановка падения. На фоне одобрения новой стратегии ФРС, заложившей фундамент для длительного сохранения низких ставок, российские суверенные евробонды прекратили падать. Озвученная вчера главой ФРС стратегия денежно-кредитной политики допускает, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2% целевой показатель. Это положит конец практике, использовавшейся американским регулятором более трех десятилетий – превентивному подъему базовой процентной ставки с целью предотвращения усиления инфляции. Реакцией на решение Федрезерва стал рост доходности UST до двухмесячных максимумов.

Сектор ОФЗ: небольшой отскок. Немного скорректировался вчера рубль с апрельских минимумов – сразу воспрянул духом и сегмент ОФЗ. Цены подросли примерно на 10 б. п. Возможно, на настроения в секторе позитивно повлияла и информация об объеме спроса на последнем по времени аукционе Минфина по размещению ОФЗ – почти 300 млрд руб. Это потенциально обещает продолжение реализации программы по размещению ОФЗ в этом году. Правда, стоит заметить, что Минфин нашел для себя возможным удовлетворить менее трети всех заявок на позавчерашнем аукционе.



