Российские евробонды остановили падение
Российские евробонды: остановка падения. На фоне одобрения новой стратегии ФРС, заложившей фундамент для длительного сохранения низких ставок, российские суверенные евробонды прекратили падать. Озвученная вчера главой ФРС стратегия денежно-кредитной политики допускает, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2% целевой показатель. Это положит конец практике, использовавшейся американским регулятором более трех десятилетий – превентивному подъему базовой процентной ставки с целью предотвращения усиления инфляции. Реакцией на решение Федрезерва стал рост доходности UST до двухмесячных максимумов.
Сектор ОФЗ: небольшой отскок. Немного скорректировался вчера рубль с апрельских минимумов – сразу воспрянул духом и сегмент ОФЗ. Цены подросли примерно на 10 б. п. Возможно, на настроения в секторе позитивно повлияла и информация об объеме спроса на последнем по времени аукционе Минфина по размещению ОФЗ – почти 300 млрд руб. Это потенциально обещает продолжение реализации программы по размещению ОФЗ в этом году. Правда, стоит заметить, что Минфин нашел для себя возможным удовлетворить менее трети всех заявок на позавчерашнем аукционе.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200828/831963718.html