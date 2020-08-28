Комментарий Дж.Пауэлла укрепил аппетит к риску в мире
Выступление главы ФРС было посвящено обновлению долгосрочных ориентиров монетарной политики в США. Изменения затронули всего несколько формулировок официальной коммуникации, однако их оказалось достаточно, чтобы сделать вывод о трансформации механизма принятия решения в пользу удержания процентных ставок в США на более длительный период. При этом основной мандат по повышению занятости оказался не столь интересен, сколько мандат по достижению целевого уровня инфляции в 2%. Теперь цель имеет характер «среднего» показателя за длительный период, что может позволить инфляции превысить пороговое значение без последствий для ключевой ставки ввиду ее «недостижения» в последние годы. Таким образом, ФРС подтвердила намерение сохранить ключевую ставку вблизи 0% (0.0-0.25%) на долгий срок.
Для рынков капитала это не совсем неожиданное событие, так как многие эксперты и комментаторы ожидали подобного решения в ближайшие месяцы. Соответственно, действия ФРС уже были заложены (частично или полностью) в ценах, а реакция активов и валютных пар оказалась весьма сдержанной (см. Настроения мировых рынков). Тем не менее, комментарий Дж.Пауэлла подтвердил ослабление поддержки доллара, снизив к нему интерес в пользу европейских и азиатских валют.
Для рубля и российских активов это создает позитивный момент – рубль вчера отыграл часть потерь (USD/RUB 74.9, —0.5%), потянув за собой вниз доходности ОФЗ (‑7-9 бп вдоль кривой). Повышение аппетита к риску на фоне ослабления доллара может сформировать позитивный тренд в рубле, так и не состоявшийся в период налоговой недели, и лишь скорость затухания политического фактора позволит определить его длительность.
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