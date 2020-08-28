EBITDA превзошла прогнозы, но чистый убыток оказался неожиданным. Вчера ЛУКОЙЛ представил отчетность за 2 кв. 2020 г. по МСФО и сегодня проведет телефонную конференцию по итогам квартала. Выручка сократилась на 54% год к году и на 41% квартал к кварталу до 986 млрд руб. (13,63 млрд долл.) – на 6,9% ниже нашего и на 6,1% – консенсусного прогнозов. EBITDA, рассчитанная как сумма операционной прибыли и амортизации (OIBDA), снизилась на 57% и на 4,3% соответственно до 144 млрд руб. (2,00 млрд долл.), что на 11% выше нашей оценки и на 3,9% выше рыночных ожиданий. В долларовом выражении EBITDA упала на 61% год к году и на 12% квартал к кварталу. Рентабельность по EBITDA снизилась на 1,0 п.п. относительно уровня годичной давности и выросла на 5,6 п.п. за квартал до 14,6%. Чистый убыток составил около 19 млрд руб. (0,26 млрд долл.) по сравнению с чистым убытком в 46 млрд руб. (0,69 млрд долл.) в 1 кв. 2020 г. Мы ожидали, что чистая прибыль будет положительной – 18 млрд руб., рыночный прогноз предполагал плюс 25 млрд руб.

ОДП до учета оборотного капитала вырос квартал к кварталу. Снижение выручки, по-видимому, вызвано уменьшением объема торговых операций компании на международных рынках, которое также отразилось в расходах на приобретение нефти и нефтепродуктов. Они упали на 59% квартал к кварталу до 395 млрд руб. (5,46 млрд долл.), то есть значительно ниже среднеквартальных значений 2014–2019 гг. Это также привело к росту рентабельности по EBITDA. В сегменте разведки и добычи EBITDA уменьшилась на 34% за квартал до 72,3 млрд руб. (50% от общей, около 1,0 млрд долл.), причем снижение в РФ составило только 13% квартал к кварталу. Основным фактором, смягчившим падение EBITDA, был ее рост в сегменте переработки и сбыта на 95% квартал к кварталу до 78,7 млрд руб. (1,09 млрд руб.) благодаря результатам международного сегмента, где в 1 кв. EBITDA была отрицательной. Чистый убыток был получен в основном из-за обесценения активов на 39 млрд руб., из которых более 90% пришлось на газовые проекты в Узбекистане. До учета оборотного капитала ОДП сократился на 48% год к году, но вырос на 11% квартал к кварталу до 156 млрд руб. (2,15 млрд долл.). Однако с учетом влияния оборотного капитала снижение ОДП составило 47% и 23% соответственно до 143 млрд руб. (1,97 млрд долл.). Капзатраты выросли на 9% год к году и снизились на 10% квартал к кварталу до 117 млрд руб. (1,62 млрд долл.). В результате СДП уменьшился на 84% год к году и 54% квартал к кварталу до 25,5 млрд руб. (0,35 млрд долл.).

Отношение чистого долга к 12-месячной EBITDA остается низким – 0,20. Совокупный долг вырос в течение квартала на 16% до 798 млрд руб. (11,4 млрд долл.), причем рост в долларах составил 29% квартал к кварталу. Краткосрочный долг увеличился на 36% квартал к кварталу до 235 млрд руб. (3,36 млрд долл.), а его доля в совокупном долге – с 25% до 29%. Чистый долг сократился в рублях на 3,8% за квартал до 181 млрд руб. (2,59 млрд долл.) благодаря укреплению рубля в середине года по сравнению с концом 1 кв. В долларовом выражении чистый долг вырос на 6,9% квартал к кварталу. Отношение чистого долга к 12-месячной EBITDA повысилось за квартал с 0,17 до 0,20 – попрежнему низкий уровень. Если цена Urals стабилизируется на уровне 40–45 долл./барр., то 3 кв. 2020 г. может дать ориентир способности компании генерировать СДП в новых среднесрочных условиях. Мы полагаем, что ЛУКОЙЛ прокомментирует возможные изменения своей среднесрочной стратегии в связи с новыми внешними факторами: стабильными, но сравнительно низкими ценами и ограничением объемов добычи. Вероятно, компания поделится видением рынка, в том числе рынка нефтепродуктов РФ, на 4 кв. 2020 г. и 2021 г. и уточненными ориентирами по объемам добычи и переработки, а также программе капзатрат. Евробонды ЛУКОЙЛа торгуются с одними из самых узких спредов среди российских корпоративных бумаг. Z-спреды эмитента всего на 70–80 б.п. шире исторических минимумов, достигнутых в конце прошлого года. Учитывая нестабильную рыночную ситуацию мы сейчас не видим поводов для сужения спредов.