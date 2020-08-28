Впервые за последние 7 лет ФРС внесла существенные коррективы в свою монетарную политику. В своей речи, подготовленной для ежегодного симпозиума в Джексон Холле, глава федрезерва Джером Пауэлл сообщил, что регулятор США готов отпустить инфляцию выше 2%. С оговоркой, что это будет сделано на ограниченный срок и до уровня, который будет не существенно выше текущей планки. Тем не менее был сделан первый шаг к тому, чтобы пересмотреть базовые принципы управления денежной массой.

Де факто речь о том, что ФРС откажется от таргетирования инфляции. На базе данного механизма осуществляется управление процентными ставками практически во всех развитых странах, а также многих развивающихся, включая Россию. Его суть состоит в том, чтобы удерживать рост цен на оптимальном уровне, когда это выгодно и производителям, и потребителям. При этом курсы валют остаются свободно плавающими. Ставка в этом случае является рычагом для разгона или снижения инфляции в зависимости от того, находится экономика в стадии перегретости или рецессии.

Опыт Японии, а затем и ЕС показал, что данная стратегия может привести к тупиковой ситуации, когда нет ни роста инфляции, ни ВВП. Оказавшись перед такой же угрозой, ФРС намерен поставить исторический эксперимент, пытаясь ответить на вопрос: что будет, если позволить рынку самом выбрать оптимальную скорость роста цен, при которой теоретически запустится и рост ВВП. С этой целью регулятор должен будет еще боле массированно наращивать свой баланс, позволяя дешевым деньгам через банки и корпорации проникать в те бизнесы, которые способны расти.

С точки зрения инвестора это значит, что инфляция в первую очередь затронет биржевые активы. Это приведет к росту инвестиций по всему спектру от акции и золота до недвижимости и облигаций. Также с высокой вероятностью мы увидим в ближайшие месяцы или даже годы рекордный приток долларовых инвестиций из США на другие рынки, включая развивающиеся. Первая реакция фондовых индексов показывает, что игроки рынка делают ставку на дальнейший рост голубых фишек США. К моменту публикации речи Пауэлла индексы Nasdaq и S&P500 показали соответственно пять и шесть сессий роста подряд. Индекс доллара, как и ожидалось, устремился к новым минимумам, отражая нежелание инвесторов находиться в наличной валюте и стремление успеть на новый этап ценового ралли.

На наш взгляд, следующий этап количественного смягчения от ФРС может разогнать фондовые площадки по всему миру еще на 10-15% на горизонте ближайшего полугода.