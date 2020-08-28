TikTok, согласно неофициальным данным, цитируемым в деловой прессе, может быть продан в ближайшие двое суток. С момента, когда появилась эта информация, уже прошла половина дня, соответственно сделка может быть подписана до субботы. Компания ByteDance, владеющая сервисом TikTok, получила сразу два формальных предложения: от консорциума инвесторов в лице Microsoft и Walmart, а также отдельно от Oracle. Сумма предложений варьируется, но лежит в пределах $20-30 млрд, что существенно ниже ранее заявленных цен (ряд акционеров ByteDance оценивали актив в $50 млрд).

Об участии Walmart стало известно лишь накануне. Крупнейшая торговая сеть США сделала публичное заявление, что не первый день ведет переговоры о покупке TikTok. Изначально вела их в партнерстве с Softbank и Alphabet (Google), но позднее подключилась к сделке со стороны Microsoft. Столь неожиданная конфигурация, по всей видимости, объясняется тем, что у двух компаний-инвесторов нашелся общий интерес в одном активе без прямой конкуренции. Walmart хочет использовать TikTok как платформу для онлайн-продаж товаров с доставкой, а также с целью доступа к клиентской базе. Microsoft в свою очередь видит перспективу в том, чтобы сделать TikTok клиентом своего облачного сервиса Azure, а также использовать платформу для датамайнинга (нахождения массивов больших данных, их обработки и продажи). Предположительно Oracle, если победит ее заявка, имеет схожие планы интеграции, что и Microsoft.

Судя по реакции фондового рынка, инвестиционное сообщество делает ставку на Microsoft и Walmart. Акции этих компаний накануне прибавили 2,5% и 4,5% соответственно, а после закрытия основной сессии добрали еще 0,4% и 3,6%. Акции Oracle упали на 0,5% и после новости о подачи заявки в адрес ByteDance лишь слабо скорректировались вверх. Не зная суммы двух предложений и мотивов продавца, сложно предсказать, кого в итоге выберут для сделки. Но стратегически заявка Microsoft и Walmart выглядит гораздо сильнее. В том числе в политическом плане. Walmart желает быть ведущим инвестором с большей долей владения, при этом компания финансово поддерживает республиканцев и лояльна Трампу.

Финансовые возможности Microsoft и Walmart на порядок выше, чем у Oracle. Совокупная стоимость первых двух компаний на рынке превышает $2 трлн против $175 млрд у третьей. Если сделка состоится в том формате, в котором мы ожидаем, падение акций Oracle не превысит 5%, которые компания прибавила в последние недели. При этом акции Microsoft, которые за месяц уже выросли более чем 10%, могут скорректироваться в пределах 3%. А Walmart, которая еще не реализовала весь потенциал роста на фоне сделки, может вырасти на 2%. Все эти движения, вероятно, придутся на начало следующей недели.