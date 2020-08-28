Итак, Д.Пауэлл сформулировал новую монетарную политику ФРС. Американский ЦБ переходит от прямого таргетирования инфляции на уровне 2% к контролю за долгосрочными средними показателями, которые также находятся в районе 2%.

В своей речи господин Председатель не конкретизировал, на какой дистанции средняя по инфляции должна быть не выше 2%. В связи с этим, у многих финансистов возник закономерный вопрос – значит ли это то, что если последние 10 лет уровень инфляции был ниже 2%, то следующие 10 лет он может быть выше этого уровня?

У меня после речи Пауэлла создалось ощущение, что ФРС потерял ориентиры или как говорят у нас «потерял берега». На рынке вывод сделали простой – ставка в США будет нулевой еще очень долго, может лет 5. Поэтому индексы акций вверх, а доллар вниз. Это понятно.

А я вот думаю, что теперь ФРС может действовать только в одну сторону, в сторону расширения стимулирования, введения новых программ QE и т.д. Бездействие теперь равнозначно ужесточению. Другой дороги у современной монетарной системы нет, C'est La Vie.