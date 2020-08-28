Вчера ЛУКОЙЛ (BBB/Baa2/BBB+) опубликовал финансовые результаты за 2 кв. 2020 г., которые оказались слабыми с точки зрения денежных потоков, но долговая нагрузка остается близкой к нулю.

Выручка во 2 кв. снизилась на 41% кв./кв. под влиянием цен на нефть (Urals в рублевом выражении упала на 29% кв./кв. до 2,3 тыс. руб./барр.), сокращения консолидированной добычи на 10% кв./кв. до 19,4 млн т, а также снижения объемов перепродаж в результате значительного сокращения закупок нефти (-25% кв./кв. до 11,6 млн т) и нефтепродуктов (-16% кв./кв. до 10,4 млн т). При этом снижение EBITDA составило всего 4% кв./кв. благодаря положительному влиянию лага в расчете экспортной пошлины во 2 кв. 2020 г., а также существенному положительному эффекту от трейдинга (79 млрд руб. против убытка в 32 млрд руб. в 1 кв. 2020 г.). В то же время, второй квартал подряд компания получает чистый убыток (-18,5 млрд руб.) из-за обесценения активов в Узбекистане на сумму 39 млрд руб.

В отличие от многих компаний сектора, свободный денежный поток ЛУКОЙЛа во 2 кв. 2020 г. остался положительным, хотя он сильно сократился — на 50% кв./кв. до 25,5 млрд руб. Операционный денежный поток снизился на 23% кв./кв. до 142,8 млрд руб., в том числе из-за отрицательного эффекта от изменений в оборотном капитале на сумму 12,9 млрд руб. (против +45,5 млрд руб. в 1 кв. 2020 г.). Капитальные затраты уменьшились всего на 10% кв./кв. до 117,3 млрд руб. Тем не менее, заработанных средств ЛУКОЙЛу оказалось достаточно для оплаты процентов (14,1 млрд руб.) и выплаты дивидендов неконтролирующим акционерам (1,2 млрд руб.).

Во 2 кв. 2020 г. компания привлекла заемные средства на сумму более 150 млрд руб., которые на конец квартала практически не были потрачены, что стало причиной существенного увеличения денежных средств на балансе (616,2 млрд руб.). Соответственно, чистый долг изменился незначительно (-7 млрд руб. до 181,4 млрд руб.), однако с учетом падения EBITDA долговая нагрузка ЛУКОЙЛа незначительно выросла и составила 0,2х Чистый долг/EBITDA LTM.

Мы ожидаем, что по итогам 2020 г. долговая нагрузка компании останется примерно на том же уровне, что и сейчас. При этом мы считаем, что финансирование программы выкупа акций за счет привлечения долга не окажет значительного влияния на долговую нагрузку ЛУКОЙЛа ввиду существенного снижения объемов выкупа в 2020-22 г. по сравнению с 2019 г. По нашим оценкам, в ближайшие три года ЛУКОЙЛ будет направлять до 30 млрд руб. в год на эти цели, при том что в 2019 г. компания потратила почти 244 млрд руб. на реализацию данной программы. Напомним, что ранее компания заявила о намерении финансировать оставшиеся объемы выкупа через долг, в то время как 100% свободного денежного потока (после выплаты процентов и лизинговых платежей) будут распределяться акционерам в виде дивидендов.

Размещенные в марте (в разгар распродажи) евробонды LUKOIL 30 котируются на 7 п.п. выше номинала с YTM 3,05%. С момента нашей рекомендации (см. комментарий от 4 июня) на покупку этих бумаг их доходность снизилась на 12 б.п., а премия к кривой РФ (Russia 29) сократилась на 16 б.п. до 66 б.п. По нашему мнению, выпуск LUKOIL 30 выглядит все еще недооцененным в сравнении с GAZPRU 30 (YTM 3,01%), премии бумаг ЛУКОЙЛа к Газпрому быть не должно (ЛУКОЙЛ имеет более низкую долговую нагрузку, которая, скорее всего, не вырастет в среднесрочной перспективе).

За исключением таких точечных моментов в целом в текущих условиях среднесрочные суверенные бонды РФ мы, по-прежнему, считаем лучшим выбором в российском сегменте (эти бумаги принесут большую текущую доходность на горизонте 12М при умеренных рисках).