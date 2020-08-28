События в сфере макроэкономики и бизнеса 31 августа
МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 31 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|GBP
|Великобритания — Августовские банковские каникулы — выходной на Лондонской фондовой бирже
|2:50
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль)
|1,9%
|5,8%
|2:50
|JPY
|Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июль)
|3,9%
|-1,7%
|4:00
|CNY
|Китай — Композитный индекс PMI (август)
|54,1
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август)
|51,1
|51,2
|4:00
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (август)
|54,2
|4:30
|AUD
|Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (2кв2020)
|1,1%
|-7,5%
|4:30
|AUD
|Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июль)
|-0,3%
|10:00
|EUR
|Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август)
|-0,6%
|-0,6%
|10:00
|EUR
|Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август)
|-0,7%
|-0,2%
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|-0,2%
|15:00
|EUR
|Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август)
|-0,5%
|-0,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июль)
|6,2%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июль)
|7,5%
|6,9%
|16:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY)
|RUB
|Газпром — телеконференция менеджмента
|RUB
|Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|RUB
|Сбербанк — закрытие реестра для ГОСА (25.09.2020, в заочной форме)
|16 — див-д 2018
|18.7 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.10.2020) — див-д 2019
|RUB
|ВТБ — закрытие реестра для ГОСА (24.09.2020, в заочной форме)
|0,00109867761463259 — див-д 2018
|0,00077345337561138 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.10.2020) — див-д 2019
|RUB
|НЛМК — закрытие реестра для ВОСА (25.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020)
|7,34 (1кв2019) + 3,68 (1П2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (фин) — див-д 2019
|3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
|RUB
|Селигдар — закрытие реестра для ВОСА (24.09.2020, в заочной форме, утверждение устава в новой редакции)
https://1prime.ru/experts/20200828/831966082.html