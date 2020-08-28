 

МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 31 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

 

 

Международные события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
GBP Великобритания — Августовские банковские каникулы — выходной на Лондонской фондовой бирже
2:50 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (июль) 1,9% 5,8%
2:50 JPY Япония — Объём розничных продаж (г/г) (июль) 3,9% -1,7%
4:00 CNY Китай — Композитный индекс PMI (август) 54,1
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (август) 51,1 51,2
4:00 CNY Китай — Индекс деловой активности в непроизводственном секторе (PMI) (август) 54,2
4:30 AUD Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (2кв2020) 1,1% -7,5%
4:30 AUD Австралия — Кредитование частного сектора (м/м) (июль) -0,3%
10:00 EUR Испания — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) -0,6% -0,6%
10:00 EUR Испания — Гармонизированный индекс потребительских цен (г/г) (август) -0,7% -0,2%
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) -0,2%
15:00 EUR Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) -0,5% -0,2%
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июль) 6,2%
15:30 CAD Канада — Индекс цен на сырье (RMPI) (м/м) (июль) 7,5% 6,9%
16:00 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды

 

 

 

 

Российские события
КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт.
RUB Газпром — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
17:00 мск (15:00 лнд, 10:00 NY) RUB Газпром — телеконференция менеджмента
RUB Аэрофлот — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
RUB РусГидро — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
RUB Ленэнерго — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
RUB Сбербанк — закрытие реестра для ГОСА (25.09.2020, в заочной форме) 16 — див-д 2018 18.7 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.10.2020) — див-д 2019
RUB ВТБ — закрытие реестра для ГОСА (24.09.2020, в заочной форме) 0,00109867761463259 — див-д 2018 0,00077345337561138 (рекоменд. СД, реестр для выплаты — 05.10.2020) — див-д 2019
RUB НЛМК — закрытие реестра для ВОСА (25.09.2020, в заочной форме, див-ды 1П2020) 7,34 (1кв2019) + 3,68 (1П2019) + 3,22 (3кв2019) + 3,12 (фин) — див-д 2019 3,21 (1кв2020) + 4,75 (1П2020, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 12.10.2020) — див-д 2020
RUB Селигдар — закрытие реестра для ВОСА (24.09.2020, в заочной форме, утверждение устава в новой редакции)

 

 

 