Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал широкие разнонаправленные колебания, сначала упав, а затем поднявшись на сходные величины. При этом основные резервные валюты обновили максимумы против рубля за несколько месяцев. Так, доллар, как и ожидалось, вырвался (на время) вверх из коридора 70-75 рублей и впервые с апреля стоил 76 рублей, евро и вовсе обновил максимум с февраля 2016 года, поднявшись до 89,8 рубля.

Фактором давления на рубль стал рост геополитических рисков на фоне событий в Белоруссии и вокруг предполагаемого отравления известного оппозиционера Алексея Навального. При этом нефтяные котировки стабилизировались около 45 долларов за баррель по сорту Brent.

Впрочем, риторика ФРС США о мерах поддержки экономики поддержала в конце недели спрос на рисковые активы, в том числе и на рублевые. Это вылилось в повышение ценового индекса российских облигаций RGBI.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю снижался на 50 копеек до уровня 74,3 рубля, евро повышался на 20 копеек до 88,4 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась до 3,4 тысячи против 3,25 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ НА КАЧЕЛЯХ

Рубль начал торговую неделю попытками коррекционного роста против основных резервных валют. Поддержку спросу на риск оказали новости из США, где Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) разрешило лечить больных коронавирусом с помощью переливания плазмы крови вылечившихся пациентов.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на сообщения в СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность ускоренного внедрения в стране британской экспериментальной вакцины против COVID-19 — до президентских выборов в ноябре.

Растущий рынок нефти поддерживал курс рубля. Это происходило на фоне остановки американскими нефтяными компаниями более половины добычи в Мексиканском заливе из-за штормов "Марко" и "Лаура". Затем по мере развития штормов было приостановлено более чем 80% добычи в заливе, что соответствовало событиям 15 летней давности, когда из-за урагана "Катрина" останавливалось 90% добычи нефти в Мексиканском заливе.

Однако коррекция рубля вверх была недолгой. Геополитика стала фактором давления на его курс. В частности, негативные сигналы были связаны с соседней Белоруссией. Генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид заявила, что работа над персональными санкциями в связи с ситуацией в Белоруссии продолжается, министры иностранных дел Евросоюза планировали их обсудить их на встрече в Берлине 27-28 августа.

После первых обследований и констатации медиками Германии, что Алексей Навальный был, скорее всего, отравлен, канцлер Ангела Меркель призвала власти РФ к полной прозрачности и к расследованию этих событий.

Заместитель госсекретаря США Стивено Биган на встрече с главой МИД РФ заявил, что в случае подтверждения версии об отравлении Навального как оппозиционера, Вашингтон примет меры, на фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году. Это может спровоцировать новую эскалацию напряженности между Западом и Россией, и инвесторы поспешили сократить рублевые позиции.

Наконец, рублю явно не помогал развивающийся валютный кризис в Турции, где лира с 4 августа упала уже почти на 7% против доллара. Прохождение пика августовского налогового периода в РФ также лишило рубля локальной поддержки экспортеров, традиционно продающих валюту для перечисления обязательных платежей в бюджет.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели проходило в русле попыток рубля восстановиться к доллару и евро. При этом рублевые "быки" оперлись на позитивную динамику ценового индекса Мосбиржи государственных облигаций RGBI. Минфин РФ после трехнедельной паузы смог на безлимитном аукционе разместить ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года на 85,183 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 297,392 миллиарда.

В итоге доллар пока только протестировал верхнюю планку коридора 70-75 рублей. Однако негатив может вернуться.

В июле почти до нуля упали объемы валютной ликвидности у российских банков — только за прошлый месяц показатель сократился на 5 миллиардов долларов, а в августе балансирует на гране дефицита,

ЦБ РФ отреагировал на подобные оценки аналитиков, заявив, что общий объем валютной ликвидности в российском банковском секторе находится на приемлемом уровне, несмотря на некоторое его снижение в июле из-за сезонных факторов. Однако геополитика и активизация осенью импорта могут преобладать среди факторов курсообразования, и доллар опять попробует превысить планку в 75 рублей.