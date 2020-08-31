Европейский фондовый рынок в пятницу снизился. Распродажам подверглись акции технологического сектора и сектора здравоохранения. Зато покупали акции банков после того, как ФРС представила новую структуру денежной политики. Акции BNP Paribas, HSBC, Banco Santander выросли на 0,6%-3,6%, обеспечив самую значительную поддержку для STOXX 600. Общеевропейский фондовый индекс STOXX 600 за неделю вырос на 1%, другие страновые индексы показали разнонаправленную динамику по итогам 5 дней: британский FTSE 100 —0,6%, немецкий DAX +2%, CAC +2%.

В пятницу, 21 августа, основные фондовые индексы США закрылись ростом. По итогам основной торговой сессии Dow Jones прибавил 0,6%, S&P 500 увеличился на 0,7%, индекс NASDAQ Composite вырос на 0,6%. Фондовые индексы США выросли на фоне ожиданий, что процентные ставки в США будут оставаться на низком уровне в течение длительного времени, а также надежд на появление вакцины от COVID-19.

Отчет Министерства торговли, показал, что в июле личные доходы выросли на 0,4% (ожидалось падение на 0,2%) после падения на 1,0% в июне. Данные, опубликованные Мичиганским университетом, также оказались лучше ожиданий и показали, что потребительские настроения в США в августе улучшились больше, чем первоначально предполагалось. Согласно отчету, индекс потребительских настроений за август был пересмотрен в сторону повышения до 74.1 с предварительного значения 72.8.

Динамика американских индексов за неделю была положительной: DOW +2,6%, S&P +3,3%, Nasdaq +3,4%.

Текущая неделя будет относительно спокойной.

В понедельник Германия представит индекс потребительских цен за август. Во вторник Франция опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за август, Германия заявит об изменении уровня безработицы и числа безработных и индекс деловой активности в производственном секторе за август, а еврозона опубликует индекс потребительских цен за август и сообщит об изменении уровня безработицы за июль. В среду еврозона выпустит индекс цен производителей за июль. В четверг в фокусе окажутся индексы деловой активности в секторе услуг стран Европы за август.

В США среди наиболее интересных данных по макроэкономической статистике стоит отметить публикацию индекса деловой активности в производственном секторе за август, и производственного индекса ISM тоже за август. В четверг США объявят об изменении уровня производительности рабочей силы в непроизводственном секторе и уровня себестоимости труда за 2-й квартал, а также числа первичных обращений за пособием по безработице. В пятницу в США выйдет статистика по рынку труда за август.

Знаковых отчетов на неделе не ожидается.