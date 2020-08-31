Американские биржевые площадки в пятницу завершили торги ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,67%, закрывшись на отметке 3508,01 пункта; промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,57%, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,6%. Доходность 10-летних казначейских облигаций просела на два базисных пункта, до 0,73%, что стало первым снижением за неделю.

Мажорные настроения были обусловлены продолжающейся поддержкой со стороны Федрезерва, баланс которого за последнюю неделю вырос еще на $10 млрд, и новой адаптивной стратегией американского центробанка, озвученной Джеромом Пауэллом в Джексон-Хоуле. На предстоящей неделе из значимой статистики, которая сигнализирует о темпах восстановления экономики, будут пятничные данные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, но игрокам на повышение нужно быть предельно осторожными, так как рекордные уровни индексов S&P 500 и NASDAQ могут подтолкнуть инвесторов к фиксации прибыли.

На прошедшей неделе цене фьючерсного контракта Brent так и не удалось закрепиться над уровнем $46, так как из-за потерявшего силу урагана «Лаура» штормовая премия довольно быстро ушла с нефтяного рынка. Сегодня поддержку «быкам» могут оказать данные от нефтесервисной компании Baker Hughes, согласно которым, за неделю, завершившуюся 28 августа, число действующих нефтяных буровых установок в США снизилось на 3 единицы, до 183 агрегатов. Однако определяющим фактором направления движения цены барреля Brent по-прежнему будут настроения на мировых финансовых рынках.

В пятницу индекс МосБиржи снизился на 1,06%, закрывшись на отметке 2980,61 пункта. В настоящий момент основная поддержка в рублевом индикаторе расположена на уровне 2975 пунктов, пробой которого приведет к дальнейшему снижению бенчмарка к отметкам 2950 и 2900 пунктов. Основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС расположена на уровне 125000, при пробое которой инструмент потеряет еще 2000 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 74,01, прибавив 1,14% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент для возвращения рубля в ранее торгуемый диапазон 72,70-73,80 за доллар нужно его уверенное закрепление под уровнем 74. В противном случае, мы снова можем увидеть попытку тестирования уровня 76. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 74 и 73,60. Сопротивления — 74,50 и 75.