Капзатраты 2020 г. могут снизиться на 0-10% год к году в долларах. ЛУКОЙЛ (LKOH RX – ПОКУПАТЬ) подтвердил объем капитальных затрат на 2020 г. на уровне 450–500 млрд руб. (6,0–6,7 млрд долл. по текущему курсу) по сравнению с 450 млрд руб. в 2019 г. Таким образом, рост капзатрат в рублях может составить до 11%, хотя в долларовом выражении, по нашей оценке, их снижение будет находиться в интервале 0– 10%. Рост капзатрат в рублях объясняется необходимостью импортировать оборудование для модернизации НПЗ, стоимость которого номинирована в евро или долларах. При этом капзатраты первого полугодия составили 247 млрд руб. – от 49% до 54% от годового плана. Первоначальный план на 2020 г. составлял 550 млрд руб. По оценке компании, в результате ослабления рубля уменьшение плановых капзатрат в долларах по сравнению с этим планом составит 17–25%.

Компания ведет переговоры о возобновлении экспорта газа из Узбекистана. Причиной обесценения газодобывающих активов в Узбекистане на 36 млрд руб. во 2 кв. стало прекращение экспортных поставок в Китай, которое пока не возобновилось, несмотря на восстановление спроса. ЛУКОЙЛ вынужден поставлять газ на внутренний рынок Узбекистана и снизить добычу углеводородов на своих проектах в стране (Гиссар и Кандым) с 264 тыс. барр. н.э./сутки в 4 кв. 2019 г. до 191 тыс. барр. н.э./сутки в 1 кв. 2020 г. и 82 тыс. барр. н.э./сутки во 2 кв. 2020 г. Снижение продолжилось в июле (73 тыс. барр. н.э./сутки) и августе (41 тыс. барр. н.э./сутки). Компания также была вынуждена скорректировать в сторону снижения на 5,5 млрд руб. выручку от продажи газа за 1 кв. 2020 г. Сейчас ЛУКОЙЛ ведет переговоры с Узбекистаном о восстановлении экспорта газа в КНР в текущем полугодии.

Добыча может быть повышена на 15%, если позволят квоты ОПЕК+. ЛУКОЙЛ оценивает свои свободные мощности добычи нефти в РФ в 230 тыс. барр./сутки (плюс 15% к уровню августа), из которых 53% приходится на Западную Сибирь, 25% – на Тимано-Печору, 13% – на Уральский регион. Снижение добычи жидких УВ в мае 2020 г. составило 310 тыс. барр./сутки, или 17%, с уровня 1 кв. 2020 г. (1,80 млн барр./сутки). Снижение добычи в мае месяц к месяцу, по нашей оценке, – 18–19%. В июле добыча жидких УВ выросла относительно объема мая–июня на 20 тыс. барр./сутки, а в августе, в соответствии с квотами ОПЕК+, – еще на 60 тыс. барр./сутки. Доля высокомаржинальных баррелей в добыче в результате снижения объемов выросла с 26% в 1 кв. до 29% во 2 кв. 2020 г. Вероятно, эта доля вернется к уровню 1 кв. в случае полного восстановления добычи. Компания ожидает, что наращивание добычи не потребует значительных затрат. Мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции ЛУКОЙЛа.