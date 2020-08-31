Скорректированный операционный поток должен быть не ниже год к году. В пятницу Группа ЛСР (LSRG LI – без рекомендации) опубликовала результаты за 1 п/г 2020 г. по МСФО. Выручка увеличилась на 3% год к году,скорректированная EBITDA – на 17%, чистая прибыль – на 38%. Рентабельность по EBITDA составила 19% (аналогично уровню за весь 2019 г.), рентабельность по чистой прибыли – 5% против 4% за 1 п/г прошлого года и 7% за весь 2019 г. Относительно 2 п/г 2019 г. выручка сократилась на 25%, EBITDA – на 31%, чистая прибыль – на 54%. Операционный денежный поток после выплаты процентов оказался отрицательным (минус 3,2 млрд руб.), денежный поток до выплаты процентов и с учетом средств на счетах эскроу составил 3,6 млрд руб. Менеджмент указал несколько факторов снижения операционного потока. Так, в 1 п/г 2019 г. в нем учитывались поступления от продажи доли в проекте «ЗиЛ-Юг», кроме того, денежные поступления от высоких продаж конца 2018 г. пришлись на 1 п/г 2019 г. По оценке менеджмента, после корректировки на эти эффекты денежный поток в текущем году будет не меньше, чем в прошлом.

Средняя цена во 2 кв. снизилась только из-за продуктового микса. Рост выручки в основном пришелся на СанктПетербург (плюс 31% год к году) и флагманские проекты в массовом сегменте рынка. Выручка в Москве снизилась на 8% относительно уровня годичной давности (в том числе из-за продажи доли в проекте «ЗиЛ-Юг»), на Урале – на 4%. Рост скорректированной EBITDA также был обеспечен Санкт-Петербургом (плюс 54% год к году) и, кроме того, получил поддержку благодаря сегменту строительных материалов. Продажи в Москве, больше пострадавшие из-за введенных ограничений, уже вернулись к докризисным показателям, по словам менеджмента. Доля ипотеки в июле–августе продолжила расти относительно рекордных 67% во 2 кв. и превысила 70%; в Москве она также росла – с 46% во 2 кв. до 53% в июле и 57% в августе. Средняя цена, по словам руководства, во 2 кв. снизилась только из-за изменения продуктового микса (выросла доля массового сегмента рынка) – вводились объекты в более дешевых локациях. При этом пока в текущем году группа поднимала цены по объектам в среднем на 7–12% за месяц, в 2021 г. предполагается рост цен минимум на уровне инфляции. Средняя стоимость фондирования снизилась до 7,6% с 8,5% на конец 2019 г. Чистый долг с конца 2019 г. вырос на 19% до 27,2 млрд руб., соотношение Чистый долг/EBITDA составило 1,2х против 1,1х на конец 2019 г. Средства на счетах эскроу в конце полугодия увеличились до 1,6 млрд руб. (из общего объема денежных средств, равного 67 млрд руб.).

Рекомендованы промежуточные дивиденды с доходностью 2,6%. Также в пятницу совет директоров рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды за 1 п/г 2020 г. в размере 20 руб./акция, общий объем выплат составит чуть больше 2 млрд руб. Доходность за полугодие, таким образом, равна около 2,6%; акционеры будут голосовать по вопросу дивидендов 30 сентября, дата закрытия реестра – 12 октября. Касательно потенциального выкупа акций руководство отметило, что решение о его возможности принималось на пике коронавируса, сейчас же менеджмент доволен котировками бумаг компании, и планов немедленно проводить выкуп нет.