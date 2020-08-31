Начиная с 2016 г. в России растет доля организованного туризма. Отрасль развивается за счет гибкого взаимодействия с рынком путем изменения средней стоимости путевки. Однако прослеживается значительная зависимость между объемом проданных путевок (особенно зарубежных) и среднедушевым доходом, что может пагубно сказаться на отрасли в ближайшие 1,5 года. Дополнительное сокращение сектора обусловлено закрытыми границами в ряде стран и возможными карантинными ограничениями из-за второй волны коронавируса. Мы прогнозируем во втором полугодии 2020 г. снижение туристического рынка на 23% г/г, а в 2021 постепенное восстановление на 5%.

Туристический рынок в России последние несколько лет активно растет. В 2019 было зафиксировано рекордное число туристов, выехавших по путевкам (11,8 млн человек), как за рубеж (7,5 млн чел.), так и по территории России (4,4 млн чел.). Можно заметить, что доля выездов по путевкам за рубеж прямо пропорциональна изменениям среднедушевого дохода. В то же время доля внутреннего туризма растет вне зависимости от дохода на душу населения. Это позволяет сделать вывод, что при сокращении доходов граждан снижается доля зарубежных поездок, но не происходит прямого замещения их на внутрироссийский организованный туризм.

Преимущественно россияне выезжают за рубеж в личных целях (а не деловых), доля таких выездов составляет из года в год 95-97%. Они же представляют целевую аудиторию для туристических операторов. Тем не менее, говорить о том, что турфирмы превалируют на рынке выездного заграничного туризма, нельзя. В среднем, лишь порядка 16% от общего числа выезжающих из страны за рубеж предпочитают пользоваться услугами туристических компаний. Однако с 2016 года доля самостоятельных путешествий снижается, а туризма по путевкам – растет. Этому способствует то, что туроператоры выстраивают гибкую систему взаимодействия с рынком — в годы снижения среднедушевого дохода (2015-2016) наблюдается и снижение средней стоимости путевки на человека.

С 2014 по 2016 гг. российский туристический рынок находился в сложной ситуации – наблюдалось резкое снижение объема реализованных туристических услуг на фоне снижения доходов населения. Так, число отправленных в туры путешественников в 2014- 16 гг. снижалось на 7-15% каждый год, а число зарубежных поездок падало на 18-35%. Причина такого снижения связана с девальвацией национальной валюты, которая существенно сократила доходы населения в долларовом эквиваленте и части россиянам покупки зарубежных туров стали недоступными.

По сравнению с 2014-16 гг. кризис на фоне коронавирусной инфекции сказывается на туристический отрасли в несколько раз хуже. Теперь к снижающейся платежеспособности населения (которая наблюдается как в долларовом, так и рублевом эквиваленте) и девальвации валюты добавились закрытые границы, в результате чего объем предоставленных туристических и экскурсионных услуг во 2 кв. 2020 г. сократился на 95% г/г.

Если смотреть в разрезе по регионам, то туристический сектор в СКФО, СФО, ЮФО и ПФО может пострадать больше всего из-за низкой платёжеспособности спроса. В данных округах траты с человека на путевку в среднем составляют от 11% до 13% от годового дохода, при среднем по России показателе в 9%.

По нашим расчетам, население готово в год тратить на туристические поездки порядка одного месячного дохода семьи. Исходя из этого, в 2019 г. 51,3% населения не могут себе позволить туристическую поездку стоимостью 32 тыс. рублей (средняя стоимость тура), а с учетом дополнительных трат этот процент увеличивается до 76%. Учитывая прогнозные значения безработицы и снижения среднедушевого дохода, к концу 2020 г. доля населения, которая может позволить себе зарубежную поездку, может снизиться до 14%.

В 2020 г., по нашим оценкам, туристический рынок продолжит испытывать серьезные трудности, а в 2021 г. начнет постепенное восстановление. Причины падения рынка будут связаны с продолжением сокращения доходов россиян в долларовом и рублевом эквиваленте, запретом въезда в ряд стран и возможными карантинными мерами в связи со второй волной коронавирусной инфекции. Учитывая значительную зависимость от цены на нефть, реальной среднемесячной заработной платы и курса рубля, во втором полугодии прогнозируется снижение туристического рынка на 23% г/г, а в 2021 постепенное восстановление на 5%.

Беря в расчет небольшую долю сектора в российском ВВП (чуть более 1%), ухудшение отрасли не повлияет напрямую на ВВП России, чего не скажешь о мировом ВВП. Согласно августовской аналитической записки ООН, мировой ВВП из-за сокращения туризма может потерять 1,17 трлн долларов. Сектор туризма обеспечивает 10,3% мирового ВВП (в некоторых странах этот процент доходит до 90%).