Татнефть представила неоднозначные финансовые результаты за 2к20: EBITDA превысила наш прогноз на 6%, а свободный денежный поток оказался отрицательным (мы ожидали положительный) ввиду более значительных капиталовложений. В целом мы считаем опубликованную отчетность нейтральной. Совет директоров ранее рекомендовал одобрить дивиденды в размере 9,94 руб. на одну акцию (доходность на уровне 1,7–1,8%).

Татнефть, как и другие компании сектора, сообщила о высвобождении товарных запасов нефти (0,1 млн т) и нефтепродуктов (0,3 млн т), хотя мы предполагали ожидали небольшое увеличение запасов в обоих случаях с учетом тенденций спроса во 2к20. Вместе с тем объемы покупки нефти и нефтепродуктов также оказались выше ожиданий. Это стало основной причиной того, что выручка превысила наш прогноз почти на 2,2 млрд долл. К тому же компания показала более высокие, чем мы предполагали, цены реализации на внутреннем рынке как нефти, так и нефтепродуктов.

Компания продемонстрировала эффективный контроль за расходной частью: коммерческие, общие и административные расходы во 2к20 уменьшились на 16% к/к, оказавшись на 14% ниже нашего прогноза. Операционные расходы совпали с нашей оценкой, а расходы на реализацию сократились на 24% к/к, до уровня на 7% ниже нашего прогноза. Помимо этого, цены закупки нефти и нефтепродуктов также оказались заметно ниже средних за прошлые периоды, что может быть обусловлено повышенной волатильностью цен на нефть во 2к20. Мы считаем это разовым явлением. С учетом всех этих факторов, несмотря на несколько более высокие расходы на уплату налогов помимо налога на прибыль (в связи с увеличением платежей по демпферу), EBITDA составила 0,5 млрд долл. (на 6% выше нашего прогноза).

Дивиденды объявлены ранее. Более высокая эффективная ставка налога на прибыль (27% против ожидавшихся нами 20%) во 2к20 оказала некоторое давление на чистую прибыль, которая составила 243 млн долл. (на 2% выше нашего прогноза). Напомним, совет директоров Татнефти ранее рекомендовал одобрить дивиденды за 1п20 в размере 9,94 руб. на одну акцию, что подразумевает доходность 1,7% по обыкновенным бумагам и 1,8% по привилегированным (дата фиксации реестра – 12 октября). Исходя из рекомендации, компания выплатит 100% чистой прибыли по РСБУ за период (54% прибыли по МСФО, согласно отчетности), что соответствует коэффициенту выплат за прошлые периоды. Следует отметить, капиталовложения во 2к20 составили 342 млн долл., на 20% выше нашего прогноза. Учитывая этот фактор в сочетании с увеличением оборотного капитала на 26 млн долл., свободный денежный поток оказался отрицательным на уровне 107 млн долл., хотя мы ожидали, что он останется положительным и будет равняться 90 млн долл. Принимая во внимание динамику котировок, мы повышаем рекомендацию по привилегированным акциям Татнефти до Покупать (с Держать), подтверждая прогнозную цену на 12 месяцев в 9 долл. Наши прогнозы в отношении Татнефти остаются без изменений.