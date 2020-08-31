Минэкономразвития готовит пересмотр прогноза экономического спада на 2020 г. в сторону улучшения (предположительно до —3.9% г/г с —5.0% г/г). Поводом для пересмотра является серия недавних публикация данных, превзошедших ожидания. В частности, оборот розничной торговли продемонстрировал уверенное восстановление по итогам июля (+8.2% г/г после спада на 16.1% г/г во 2к'20), а динамика реальных заработных плат (+3.3% г/г во 2к'20) смягчила опасения затяжной перестройки балансов домохозяйств. Предпосылка об инвестиционной динамике также была улучшена (до —4.0% г/г против —12% г/г в майском прогнозе), однако картина 2п'20 все еще выглядит смазанной из-за рисков вторичных эффектов для ряда отраслей из-за длительной паузы в деятельности во 2к'20.

Предполагаемые показатели роста и инфляции в новом прогнозе символичны, так как отклоняются вниз относительно текущих прогнозов Банка России (-4/-6% г/г). Гипотезы Минэкономики касательно процентной политики не позволяют прийти к выводу о росте инфляции до целевого уровня (3.7% г/г на конец 2021 г., 3.6% г/г среднее). Возможно, Банк России также обновит свое видение перспектив на 2п'20 и 2021 гг. к сентябрьскому заседанию, но это едва ли повысит интригу относительно ключевой ставки в условиях действующего инфляционного прогноза 3.5-4.0% на следующий год.

Тем не менее, улучшение прогноза Минэкономики после его одобрения правительством (ожидается 17 сентября) может запустить пересмотр бюджетных показателей в пользу потенциальных бюджетных разрывов и потребностей в долговом финансировании дефицита. Улучшение показателей дефицита/заимствований даже на 150-200 млрд руб. могут оказать поддержку доходностям ОФЗ на вторичном рынке. В моменте, ориентиром для рынка служит "верхняя планка" заимствований в 5.0 трлн руб., а остаточный объем заимствований во в 2п'20 чуть больше 3.0 трлн руб., что остается трудно достижимым показателем в оставшиеся 18 недель до конца года.