В пятницу менеджмент ЛУКойла провел телефонную конференцию по результатам за 2К20. Компания подчеркнула, что добыча нефти восстанавливается после серьезного снижения в мае — июне в рамках соглашения ОПЕК+, однако в Узбекистане появились сложности с добычей газа; при этом ЛУКойл подтвердил целевой уровень капвложений на текущий год.

Соглашение ОПЕК+. В рамках этой сделки с 1 мая компания сократила добычу нефти на своих российских активах на 310 тыс. барр./сут по сравнению с уровнями 1К20. В июле добыча восстановилась на 20 тыс. барр./сут, в августе — еще на 60 тыс. барр./сут. Сейчас незадействованные добывающие мощности компании составляют 230 тыс. барр./сут (53% из них расположены в Западной Сибири). Добыча на иракском месторождении Западная Курна — 2 с 1 мая была снижена примерно на 70 тыс. барр./сут, а с середины июня — еще на 50 тыс. барр. /сут.

Узбекистан. Компания была вынуждена сократить добычу газа на своих проектах СРП — на 28% в 1К20 и на 69% — в 2К20 относительно уровня 4К19, что вызвано снижением спроса в Китае и падением цен на СПГ. Китай возобновил закупки газа в Узбекистане, но в этом году проектам СРП ЛУКойла разрешено поставлять газ только на внутренний рынок. В результате в июле и августе добыча снизилась еще больше, до 72-84% от уровней 4К19, а на месторождении Гиссар была полностью остановлена.

Прогноз капвложений. Компания подтвердила прогноз капвложений на этот год в объеме 450-500 млрд руб. (исключая проект Западная Курна — 2); в 2019 году капвложения составили 427 млрд руб.

Сложности с проектами СРП в Узбекистане представляются значительно более существенными, чем предполагалось. По данным ВР, в прошлом году Узбекистан экспортировал 6 млрд куб. м природного газа в Россию (Газпром реэкспортировал эти объемы в Европу) и 5 млрд куб. м — в Китай. Как нам представляется, резкое падение объемов на узбекских проектах СРП ЛУКойла означает, что компания столкнулась с значительными сложностями при экспорте продукции как в Китай, так и в Россию. Возврат инвестиций — самый важный фактор для получения дохода от узбекских проектов СРП. В прошлом году ЛУКойл согласился поставлять до 5 млрд куб. м добываемого в рамках СРП газа (совокупный объем добычи 15 млрд куб. м) на внутренний рынок со скидкой 12,5% к очищенной цене экспорта. В отчетности за 2К20 компания провела сравнительно небольшой ($0,5 млрд) убыток от обесценения активов своих узбекских проектов; возможно, он был обусловлен оговоренной скидкой для внутреннего рынка и падением объемов в этом году. Если вопросы экспорта решить не получится, мы бы ожидали новых убытков от обесценения активов, т. к., по нашим оценкам, накопленные, но еще не возмещенные капвложения близки к $4 млрд.

Исходя из опубликованных результатов российских нефтяных компаний, мы делаем вывод, что их инвестиции не претерпели существенных изменений, несмотря на значительное снижение цены нефти. ЛУКойл не стал исключением. Его совокупные капвложения выросли в 1П20 на 20% относительно 1П19 до 247 млрд руб. и на 10% — в 2К20, причем рост расходов на добывающий сегмент (зарубежные проекты) замедлился очень незначительно. Стратегия компании, как оказалось, отдает приоритет возможности быстрого восстановления объемов добычи, что может быть достигнуто в ущерб генерированию свободных денежных потоков.