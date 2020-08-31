В пятницу Татнефть опубликовала финансовую отчетность за второй квартал 2020 года. В апреле — июне ее выручка упала по сравнению с предыдущим периодом на 33% — до $2,2 млрд, EBITDA снизилась на 26% и составила $489 млн, а чистая прибыль сократилась на 34% — до $244 млн.

Мы ожидали, что операционная гибкость Татнефти и традиционно сравнительно низкая зависимость ее бизнеса от нефтепереработки обеспечат ей более позитивную, чем у других нефтяных компаний, динамику показателей за второй квартал. По итогам апреля — июня ее нефтедобыча относительно уровня годичной давности упала всего на 20%, поскольку Татнефть начала ее ограничивать раньше конкурентов, которые приступили к сокращению добычи лишь в апреле, когда вся отрасль уже понесла убытки. При этом объемы нефтепереработки у Татнефти во втором квартале выросли на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Отметим, что EBITDA и чистая прибыль по итогам квартала превысили консенсус-прогноз Интерфакса соответственно на 12% и 7%. В целом динамика финансовых показателей соответствует нашим ожиданиям: на выручку позитивно повлияли большие объемы продаж при низкой марже, а также более выгодные, чем ожидалось, цены на нефть.

Свободные денежные потоки во втором квартале, как мы и ожидали, оказались под давлением — на них повлияла неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура, притом что расходы компании, судя по всему, ощутимо не изменились. Капиталовложения по итогам второго квартала и первого полугодия превысили уровни годичной давности соответственно на 9% и 17%, причем в значительной степени их рост был обусловлен инвестициями в нефтепереработку. Если не учитывать изменения оборотного капитала, Татнефть в апреле — июне генерировала свободные денежные потоки на сумму $65 млн, что почти не отличается от нашего прогноза. Однако если принять во внимание увеличение оборотного капитала на $147 млн, получится, что на самом деле компания ушла в минус по свободным денежным потокам — отрицательное сальдо по итогам второго квартала составило $82 млн. Примечательно, что по итогам первого полугодия свободные денежные потоки составили $0,7 млрд, снизившись по сравнению с 1П19 всего на 27% (хотя совокупный показатель всех крупных нефтяных компаний страны упал на 64%). На наш взгляд, свободные денежные потоки накопленным итогом — это лучший индикатор для оценки перспектив дивидендных выплат Татнефти за весь 2020 год.