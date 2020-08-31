На днях ЦБ опубликовал отчет об инфляционных ожиданиях населения за август, в котором впервые с начала кризиса возобновлена привычная форма публикации данных. Напомним, что в прошлые месяцы ФОМ из-за режима самоизоляции проводил телефонные опросы, а не очные исследования, публиковал лишь некоторые данные, оставляя за рамками отчета, например, прямые оценки наблюдаемой и ожидаемой инфляции. К сожалению, количественные оценки инфляционных ожиданий отсутствуют на время самоизоляции, поэтому сравнивать августовские цифры можно лишь с мартом (на расчет цифр в этом интервале, не публиковавшихся в самоизоляцию, у ФОМ уйдет около полугода). Впрочем, за этот период они изменились не столь значительно (ожидаемая инфляция выросла менее чем на 1 п.п., с 7,9% в марте до 8,8% в августе). Судя же по оценкам ЦБ, по сравнению с июлем инфляционные ожидания населения практически не изменились.

Мы сохраняем наш прогноз по инфляции на уровне 3,7% г./г. на этот год. Как и ранее, ключевым дезинфляционным фактором остается сдержанная экономическая активность: хотя восстановление экономики после коронакризиса идет активно, и доходы основной части населения серьезно не пострадали, кризис отбросил экономику на 1,5-2 года назад, а потому в этих условиях ритейлерам сложно закладывать рост цен на широкий круг товаров. С другой стороны, мы не ожидаем существенного давления со стороны издержек: в частности, ослабление рубля будет малозаметно для роста цен, учитывая как его относительно небольшой масштаб, так и сильное затухание эффекта переноса.

Риторика регулятора, особенно в комментариях об инфляционных ожиданиях, также остается очень спокойной. Так, судя по всему, ни население, ни ЦБ практически не обеспокоены возможным влиянием на цены со стороны произошедшего в августе ослабления рубля – среднесрочные оценки инфляционных ожиданий, как и прогноз ЦБ на этот год остаются неизменными.

Говоря о перспективах политики ЦБ, мы сохраняем наш прогноз, оставляя пространство лишь для небольшого снижения ставки до конца года. Инфляционные риски остаются минимальными, и, как мы не раз отмечали, на первый план для регулятора сейчас выходят внешние факторы и риски: замедление/приостановка смягчения политики ЦБ других стран, возможное усиление санкционной риторики в адрес России, риски падения цен на нефть в случае глобальной второй волны коронавируса. Отметим, что в текущих условиях, когда ставка Банка России уже не выглядит высокой в сравнении с другими странами (как это было в начале этого года), заметное смягчение от текущих уровней уже выглядит маловероятным.