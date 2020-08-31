Рынок удивительный и просто фантастический. Все разводят руками, удивляются и… кайфуют. Такое впечатление, что инвесторы потеряли всякий страх и свято уверовали в абсолютно светлое и безоблачное будущее. Достаточно взглянуть на итоги прошедшей недели с переписыванием чуть ли не на ежедневной основе новых исторических максимумов. Причем это уровни уже настолько высокие, что еще полгода назад они казались вообще не достижимыми в каком-то обозримом будущем. А тут раз, и индекс S&P500 легко и непринужденно покорил отметку в 3500 пунктов и даже не поперхнулся.

Единственно, что немного смущает – так это относительно небольшие обороты на торгах. Но здесь можно сослаться на сезон хилых коронавирусных отпусков – какой-никакой, но отдых людям все же нужен. Поэтому ряд управляющих и инвесторов просто еще не в рынке.

Речь Пауэлла в четверг на открытии симпозиума в Jackson Hole явно взбодрила инвесторов, и они достаточно целенаправленно стали покупать акции тех компаний, которые максимально пострадали от коронавирусной эпидемии. А это, конечно же и прежде всего, акции компаний – ведущих авиаперевозчиков, круизных компаний, отельеров и управляющих курортами. Все они в пятницу летели вверх без оглядки и прибавили от 3 до почти 7 процентов (Carnival Corporation (CCL, +6,76%)).

Еще на уровне отдельных акций стоит выделить акции мирового лидера офф-лайн ритейлинга компании Walmart (WMT, +2,69%). Прекрасная отчетность Walmart, вышедшая неделю назад, была воспринята участниками рынка явно неадекватно, и мы увидели некоторое, относительно небольшое снижение. Однако по прошествии определенного времени инвесторы кажется в полной мере оценили перспективы развития этой компании и начали подбирать акции. В итоге к концу прошедшей недели котировки WMT достаточно уверенно пробили уровень сопротивления в районе 138 долларов и теперь перед ними открывается путь – дорожка к отметке в 150 – 155 долларов, то есть приблизительно на 10% выше от текущих уровней.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже за прошедшую неделю было заключено более 5,6 миллионов сделок с акциями 1293 эмитентов на общую сумму более 6,1 миллиарда долларов США.

Ожидания рынка 31 августа. Последний день августа, несмотря на кажущееся отсутствие значимых новостей, все же будет очень и очень серьезным днем. Важных событий сегодня несколько. Все они носят вроде бы технический характер, однако последствия и влияние их на рынок будут несомненно велики.

Во-первых, сегодня в понедельник 31 августа пройдут два сплита акций компаний, которые в буквальном смысле на виду у всех без исключения участников рынка. Здесь, конечно же, мы имеем ввиду компании Apple (AAPL) и Tesla (TSLA). Торги акциями обеих компаний начнутся сегодня уже на новых отметках – для акций Apple эти отметки будут в 4 раза ниже от пятничного уровня (где-то в районе 125 долларов за акцию), а для акций Tesla – в 5 раз ниже (где-то в районе 440 долларов за акцию). Будет безусловно очень интересно наблюдать за дальнейшим развитием событий, поскольку эти акции в последний месяц безудержно росли именно в ожидании этого события. Естественно, возникает вопрос – ну, а дальше то что? Действительно ли сам факт проведения сплита может унести котировки акций в космос и оставить их там или же мы все же увидим коррекцию? А если коррекцию, то насколько сильную? В настоящий момент, с технической точки зрения, такая коррекция, допустим, по акциям Tesla вполне может достичь чуть ли не 50% падения. Ужас-ужас! Инвесторам – фанатам Теслы нужно усиленно «молиться» Сплиту Всемогущему и просить у него оставить котировки на текущих уровнях и никуда вниз не ходить.

Во-вторых, сплит акций Apple фактически вынудил изменить состав индекса Dow Jones (DJIA-30) и убрать из него акции 3 компаний Pfizer (PFE), Raytheon Technologies (RTN) и Exxon Mobil (XOM) и вместо них включить в индекс акции компаний Salesforce.com (CRM), Honeywell International (HON) и Amgen (AMGN). Эта замена произойдет именно сегодня и до конца не понятно насколько это повлияет на значение индекса и как он в конечном счете изменится.

Что же касается текущей ситуации, то к счастью за выходные ничего важного не произошло и на рынках сохраняются умеренно позитивные настроения, которые в свою очередь продолжают двигать котировки акций все выше и выше. Насколько выше мы можем еще подняться и когда закончится этот бесконечный коронавирусный хайп сказать в настоящий момент никто не может. Поэтому остается только радоваться, что позитив сохраняется и у нас сегодня есть все шансы увидеть очередной шажочек на очередную историческую вершину на фоне роста котировок по всему фронту бумаг в пределах 0,5%.