Индекс Мосбиржи сегодня к 12:00 мск вырос на 0,9%, при этом рост американских фондовых индексов и цен на нефть и металлы выглядит существенно более активными стабильным. Возможно, фактором, формирующим сравнительно нестабильный внутренний инвестиционный фон, является, по-прежнему относительно низкая активность мер стимулирования спроса в экономике РФ. Кроме того надо отметить некоторое ухудшение динамики всего спектра фондовых рынков ведущих развивающихся стран, что, возможно, обусловлено ожиданием инвесторами нестабильности рыночных цен в связи со сворачиванием активной фазы QE и отраженной в последнем выступлении главы Резервной Системы Джерома Пауэлла тенденции возвращения ФРС к политике активного противодействия дефляционным рискам. В то же время, направленная антидефляцинная политика американских финансовых властей представляется позитивным для сравнительно высокодоходных активов фактором, драйвером перерастания экономикой США долговых угроз в средне- и долгосрочном периоде, несмотря на повышение рисков итогового значимого усиления ценового давления в экономике.

Акции ПАО «Газпром» выглядят несколько хуже рынка. Данные отчета по МСФО ПАО «Газпром» оказались лучше рыночных ожиданий, которые, впрочем, для этого эмитента, с точки зрения среднесрочных оценок, выглядят заниженными. Учитывая, что ключевую роль в формировании отрицательного финансового результата Газпрома в первом квартале сыграла валютная переоценка обязательств (которые выросли на 17% и 28% для показателей и общего и чистого долга в рублевом выражении), ожидая восстановления курса USD/RUB к концу года на уровне 66 руб за USD в рамках базового сценария и принимая во вниманием сокращение CAPEX Газпрома на 300 млрд руб, статистика чистой прибыли корпорации — по итогам первого полугодия составившей 43 млрд руб. – позволяет рассчитывать на повышение уверенности рынка в том, что компания по-прежнему обладает значимым потенциалом роста капитализации в среднесрочном периоде. Оценки прибыли компании, с учетом корректировок на «неденежные» статьи расходов, в целом, как представляется, соответствуют прогнозам выплат компанией дивидендов по итогам года в размере порядка 12,6 руб. на акцию. Хотя риски этого прогноза несколько повысились в связи со слабой реакцией курса рубля на рост нефтяных цен.

Обыкновенные акции Татнефти также выглядят сравнительно слабо. Однако и в данном случае финансовая статистика компании за первое полугодие представляется позитивной, поддерживающей прогнозы роста котировок её бумаг в ближайшие месяцы. Данные выручки и чистой прибыли Татнефти соответствовали, оценкам на основе динамики цен на нефть и эффекта от сокращений добычи в рамках сделки ОПЕК.

Сравнительно существенно возросшие – по данным компании – объемы продаж нефтепродуктов поддержали показатели выручки. Для статистики прибыли ключевую роль, как представляется, сыграла оптимизация затрат и снижение CAPEX на 10 млрд руб. год к году.

Акции ГМК торгуются лучше рынка на фоне возобновившегося роста спроса на металлы и на фоне новостей о том, что Норникель планирует завершить перекачку топливно-водяной смеси с реки Амбарная, которая образовалась после разлива дизтоплива на ТЭЦ-3 Норильска не позднее 2 сентября 2020 г.

С учетом очередного быстрого восстановления и проявленной в очередной раз эластичности спроса на мировых товарных и фондовых рынках сегодня и по итогам недели вновь преобладают шансы повышения ведущих российских индексов акций. Целевые диапазоны закрытия первого дня недели для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB на сегодня составляют 2955-3015 пунктов, 73,75-74,60 рублей и 87,75-89,20 рублей за доллар США и евро соответственно.