Еще одна идея на осенний сезон. Ее в общем виде высказал инвестдиректор PIMCO Марк Кисель. С его точки зрения, сейчас стоит входить в авиасектор, так как в любом случае глобальный туристический трафик восстановится через 6, возможно 12, в худшем случае через 18 месяцев.

У авиакомпаний есть запас кэша на 20 месяцев, поэтому покупать акции из этого сектора нужно уже сейчас. Следующее ралли может быть именно там. Трудно не согласиться, стоит лишь добавить, что этот сектор имеет высокие шансы быть лучше остального рынка, который из-за коррекции техсегмента, осенью может снизиться.