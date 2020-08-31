Обновление максимумов по S&P 500 и NASDAQ уже стало нормой. Рекорды по S&P обновлялись каждый день, и если в начале прошлой недели это было связано с новостями по коронавирусу и хорошей корпоративной отчётностью, то в конце недели рост был обусловлен более фундаментальными изменениями в политике ФРС США по таргетированию инфляции и хорошей макростатистикой по Европе и США.

Коронавирусная терапия в США одобрена в ускоренном порядке, вакцина на очереди. Лечение (терапия) от коронавируса, использующая плазму крови уже переболевших людей, будет шире использоваться для лечения наиболее тяжело больных пациентов, не дожидаясь полных результатов исследования. При этом администрация Трампа рассматривает возможность похожих шагов в отношении одобрения вакцины. Также, по предварительным данным, испытания вакцины от Модерна на старшем поколении проходят успешно. Однако, на текущий момент острой медицинской необходимости для ускоренной вакцинации населения нет, т.к. количество новых случаев в США стабилизировалось на уровне 45-50 тыс. в день, а производство аппаратов ИВЛ и средств защиты налажено, и даже уже начинает сворачиваться. В Германии, Франции, Италии и Испании заявили об отказе от нового жёсткого карантина («локдаун»), чтобы не вызвать разрушительные последствия для экономики.

Рынок труда и экономика США продолжили восстанавливаться после карантина. Число первичных обращений за пособиями по безработице в США снизилось, но оказалось чуть выше 1 млн человек. Но, что более важно, общая безработица продолжила сокращение до 14.5 млн человек с 14.8 млн, т.к. снижение этого показателя пришлось на позапрошлую неделю, когда был зафиксирован рост первичных обращений. Сочетание относительно высокого количества новых случаев и сокращения безработицы могут говорить о перестройке экономики под новую реальность. Прочая экономическая активность тоже восстанавливалась – заказы на товары длительного пользования в США выросли на 11% м/м при ожиданиях около 4%.

Европейская макростатистика за июль подтвердила продолжение восстановления. На прошлой неделе был опубликован блок отчётности по розничным продажам в странах Евросоюза, который показал рост м/м и уменьшение падения г/г по сравнению с июнем, примерно, до —4%. Сезон отчётности практически подошёл к концу. В целом компаниям удалось порадовать своих акционеров, отчитавшись лучше ожиданий, особенно это было заметно в сегменте интернет, IT и технологий.

Новая более мягкая политика ФРС США по таргетированию инфляции способствовала росту аппетита к риску. Озвученная в рамках, так называемого, «ежегодного форума в Джексон Холле» новая политика ФРС США теперь предполагает таргетирование средней инфляции на уровне 2%, в то время как предыдущая предполагала не превышение инфляцией уровня 2%. Таким образом, ФРС США сможет сохранять более низкие ставки на более долгий срок или воздерживаться от повышения таких ставок, даже если инфляция превысит 2% на краткосрочном или среднесрочном горизонте. Такая ситуация автоматически означает снижение стоимости капитала и увеличение аппетита к риску, что, увеличило доходности трежерис и чуть в меньшей степени доходности глобальных облигаций с рейтингом BBB.

Слабо отчитываются продавцы одежды, одни из наиболее пострадавших от пандемии. Nordstrom показал отрицательную EBITDA, которая, правда, уменьшилась в три раза кв/кв. Онлайн продажи упали на 5%, но при этом влияние разовых факторов оценивается в 25-40%. Всё внимание будет обращено на 3кв20, где ожидается нормализация показателей, в т. ч. положительная EBITDA.

На этой неделе инвесторы будут продолжать пристально следить за рынком труда в США и за динамикой недельных данных по первичным и вторичным заявкам на пособие по безработице в США. Ситуация вокруг покупки Tik-Tok американскими компаниями потенциально может вызвать эскалацию торгового конфликта США и Китая и привести к распродажам на рынках, в частности Китай уже заявил о своём требовании также согласовать эту сделку.

В сентябре могут быть ослаблены ограничения в США на круизную отрасль, что будет говорить об уверенности государства в будущей скорой победе над коронавирусом и может позитивно повлиять на рынки. 2 сентября, одним из последних, отчитается продавец одежды Macy’s, где также ожидаются слабые результаты. Другой важной темой этой и будущих недель может стать политическая борьба за президентское кресло между Трампом и Джо Байденом.