В лидерах роста к середине сессии пребывали акции Яндекса (+4,45%) и котировки ФосАгро (+2,80%). В лидерах снижения были бумаги ИнтерРАО (-1,77%) и акции РусГидро (-1,69%).

Акции ФосАгро чувствовали себя лучше рынка после публикации в пятницу финансовых результатов за 2-й кв 2020 г по МСФО, которые в целом совпали с консенсус-прогнозами. На рынке при этом ожидают улучшения показателей компании в 3-м квартале и соответствующего положительного эффекта на дивидендную доходность.

С технической точки зрения бумаги ФосАгро пытаются удержать важную краткосрочную и среднесрочную поддержку 2700 руб на объемах ниже среднего, что на данный момент заставляет сомневаться в силе покупателей. Тем не менее, если акциям удастся прорваться выше сопротивления 2840 руб и удержать его, они могут перейти к новой волне повышения. И, напротив, закрепление ниже 2700 руб может направить котировки к 2590-2650 руб. Краткосрочно имеет смысл держать “длинные” позиции, открытые у недавних минимумов, до пробоя 2700-2750 руб.