Пара доллар-рубль уйдет ниже 74
Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для рубля сложился умеренно-позитивный внешний фон. Так, поддержку ему может оказать динамика валют развивающихся стран, которые в большинстве своем сегодня демонстрируют позитивную динамику по отношению к доллару. При этом стабильная ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции чуть ниже 46 долларов за баррель, не даст дополнительных поводов к направленному движению в национальной валюте. Учитывая это ожидаем попыток отступления пары доллар/рубль ниже 74 рублей в начале торгов. В дальнейшем, на фоне слабости американской валюты на международном валютном рынке, снижение может быть продолжено, что приведет к закреплению доллар ниже данной отметки. При этом на горизонте ближайших сессии пар доллар/рубль скорее всего продолжит движение в верхней половине диапазона 70-75 рублей.
Напомним, что в понедельник рубль понес потери по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию дня доллар подтянулся на 0,1%, удержав позиции чуть выше 74 рублей, евро прибавил 0,4%, поднявшись в район 88,4 рубля.
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