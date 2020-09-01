Российский рынок акций вчера открылся неплохим ростом, но уже в полдень приступил к снижению с ухудшением внешнего фона. В результате, потери Индекса Мосбиржи по итогам дня составили почти полпроцента.

Складывается впечатление, что предыдущая волна подъема Индекса Мосбиржи была все-таки вызвана реинвестированием дивидендов российскими инвесторами. Сейчас новых денег для роста нет. Правда, уже хорошо, что закончились распродажи российских бумаг со стороны иностранных инвесторов из-за роста политических рисков – об этом говорит неплохая относительно рынка в целом динамика Сбербанка и «Норильского Никеля» в последние дни.

Сбер, кстати, вновь близок к поддержке 224 руб, где его можно попробовать спекулятивно купить: должно же, в конце концов, в бумаге начаться преддивидендное ралли?

Сегодня внешний фон говорит в пользу того, что откроемся мы небольшим ростом. Однако вполне возможно, что вчерашний сценарий повторится. На эту мысль наводит пара евро-доллар, которая вплотную подошла к отметке 1,20, и пробить его сходу будет довольно тяжело. Возможный небольшой откат от этого уровня может привести к такой же небольшой коррекции американских фьючерсов, вслед за которыми пойдем и мы. Но это сценарий необязательный.

Лучше рынка обещают быть акции золотодобытчиков, которые будут отыгрывать процентный рост золота. Не исключено, что золото также не сразу пройдет отметку 2000 долларов за унцию, хотя ранее оно бывало и выше.

Ничего не происходит нового на рынке нефти, которая по-прежнему торгуется с незначительными колебаниями в районе 44,5-46 долларов за баррель. Не видим причин для изменения картины и сегодня.

Рубль завершил вчерашний день практически без изменений. Сейчас пара доллар-рубль находится очень близко к линии поддержки восходящего тренда. Не видим никаких причин, чтобы она не смогла устоять.

Пока на повестке дня будут оставаться такие риски, как Белоруссия и Навальный, а нефть не преодолеет хотя бы отметку 50 долларов за баррель, о каком-то серьезном укреплении рубля можно забыть.