Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением в пределах 0.1-0.5%, в районе 2970-2980 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2960, 2950 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2990, 3000 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может перейти в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.

Во второй половине дня в ЕС и в США состоится публикация большого количества второстепенных по значимости макроэкономических показателей. Скорее всего, они не окажут сильного влияния на локальный рынок акций. И все же стоит обратить внимание на августовское значение индекса деловой активности в производственной сфере США от ISM (17.00 МСК).

В минувший понедельник российские фондовые индексы МосБиржи (-0.47%) и РТС (-0.55%) завершили основные торги с умеренным спадом по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерних торгов индекс МосБиржи понизился на 0.43%. В первой половине дня мы наблюдали на локальном рынке акций попытку коррекционного роста. Этому способствовало утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее внешний оптимизм сошел на нет, а индексы МосБиржи и РТС плавно развернулись вниз.

С технической точки зрения рублевый индекс МосБиржи вчера обновил свой трехнедельный минимум. Это стоит трактовать как негативный технический сигнал в пользу его дальнейшего среднесрочного снижения. Долларовый индекс РТС пока удерживается выше ближайшего значимого уровня 1250 п. В случае просадки ниже указанной отметки техническая картина в нем существенно ухудшится. В целом же очень похоже, что индексы МосБиржи и РТС уже прошли свои среднесрочные максимумы в середине августа.

Стоит отметить, что минувший день оказался крайне небогат на значимые для рынка внешние новости. Важная иностранная макроэкономическая статистика также не публиковалась. Как обычно, основным ориентиром для участников локальных торгов послужила динамика нефтяных котировок, которые не преподнесли особых сюрпризов. Фьючерсы на нефть сорта Brent сумели формально обновить свой полугодовой максимум в первой половине дня. Однако его уверенного пробоя пока не получилось. Поэтому указанные контракты вновь отступили к отметке $45 за баррель, которая играет для них роль ближайшей поддержки.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU0) пришли в состояние контанго величиной в 2.6 п., или около 0.2% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют близкую к нейтральной оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренной просадки индекса МосБиржи, состоявшейся по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с понижением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

В отраслевом разрезе опережающим падением вновь выделились отдельные представители сектора розничной торговли: Магнит (MGNТ RM, —2.34%), Детский Мир (DSKY RM, —3.10%), FIVE-гдр (FIVE RM, —1.44%). Указанные бумаги продолжили свое отступление от недавних среднесрочных максимумов. Таким образом, их вчерашняя слабость носила коррекционный характер.

Акции Аэрофлот (AFLT RM, —1.48%) оказались под давлением на фоне публикации ожидаемо слабых полугодовых финансовых результатов эмитента по МСФО. В условиях недавних строгих карантинных ограничений в РФ и за рубежом все ключевые производственные показатели авиаперевозчика очень сильно ухудшились. Неудивительно, что его чистый убыток составил 35786 млн руб. по итогам 2 квартала и 58270 руб. за 1 полугодие 2020 года.

Другим негативным сигналом стало увеличение чистого долга «Аэрофлота» на 18.6% в сравнении с состоянием на конец 2019 года. Теперь он составляет 649609 млн руб. Не стоит также забывать, что в ближайшее время ожидается проведение крупной дополнительной эмиссии акций ПАО «Аэрофлот». Ее параметры активно обсуждаются в настоящее время.

Существенно слабее рынка также закрылись бумаги Лукойл (LKOH RM, —1.79%), Роснефть (ROSN RM, —1.96%), ММК (MAGN RM, —1.94%), Русгидро (HYDR RM, —2.21%), Россети-ао (RSTI RM, —2.15%), Россети-ап (RSTIP RM, —2.24%).

Самым же заметным событием дня на рынке стало сильное повышение стоимости бумаг Yandex clA (YNDX RM, +5.04%). Оно состоялось на рекордно высоких оборотах торгов, которые превысили 116 млрд руб. По-видимому, вчера мы наблюдали активную скупку этих бумаг со стороны индексных фондов акций в связи со вступлением в силу после завершения вчерашних торгов недавнего решения об увеличении веса указанных бумаг в составе индекса MSCI Russia 10/40.

К слову, позитивный взнос тяжеловесных акций «Яндекса» во вчерашнюю динамику индекса МосБиржи составил порядка 0.43%. И все же они оказались не в силах удержать его на позитивной территории.

С технической точки зрения вчера мы наблюдали в акциях «Яндекса» так называемый «всплеск объема». Подобный сигнал является довольно сильным признаком возможной смены преобладающей среднесрочной тенденции. Поэтому не исключено, что уже в ближайшие дни в указанных бумагах наметится коррекционный разворот вниз.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют неравномерное повышение стоимости в пределах 0.1-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent подорожали на 1.0%. Фьючерсы на золото прибавили в цене 0.8%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite повысился на 0.05%. Японский Nikkei225 потерял 0.05%.