В понедельник российский рынок акций открылся ростом на фоне позитивного внешнего фона. Однако затем в течение дня наблюдалось плавное снижение. Волна распродаж затронула большинство голубых фишек. Хуже рынка выглядел сектор электроэнергетики (-1,3%), а также индекс металлургии и добычи (-1,7%).

Снижение рынка не является исключительно нашей внутренней историей. В понедельник большинство развивающихся площадок показали слабую динамику. Индекс MSCI Emerging Markets опустился на 1,8% против 0,5% у долларового РТС. Таким образом, нашему рынку впервые за последние сессии удалось немного отыграть накопленное отставание от коллег по развивающимся площадкам.

Ключевой фишкой дня стали акции Яндекса, подскочившие на 5%. Вчера в бумагах вновь был переписан исторический максимум. Но самым главным событием стал резкий рост оборотов по этому инструменту. С учетом аукциона закрытия в бумагах наторговали на 116 млрд руб. На Яндекс в понедельник пришлось 60% от оборота торгов всеми акциями индекса МосБиржи.

Причина скачка объемов во включении бумаг в индекс MSCI Russia. После закрытия торгов 31 августа вступили в силу итоги ребалансировки. В такие дни мы почти всегда видим всплеск торговой активности и сильные нерыночные отклонения котировок.

За счет Яндекса общий оборот акций индекса МосБиржи с учетом вечерней сессии составил 191 млрд руб. — это второй результат в истории после 10 марта 2020 г., когда наторговали на 248 млрд руб.

В краткосрочной перспективе сохраняем осторожный взгляд на перспективы бумаг Яндекса. Риски коррекции на фоне технической перекупленности высокие. Драйверы роста в основном уже отыграны. Оценка по мультипликаторам выше, чем по ряду представителей IT-сектора в США. Фокус инвесторов может сместиться на бумаги Mail.ru Group, которые, возможно, будут включены в MSCI Russia в ходе ноябрьской ребалансировки.

Цены на нефть Brent в понедельник упали на 1,1%. Все колебания последних дней укладываются в рамки коридора боковой консолидации. Нефтяные котировки около двух месяцев демонстрируют невысокую амплитуду колебаний, находясь в узком коридоре. Внешние факторы не приводят к каким-либо значительным движениям.

Настолько беспросветный боковик по нефти — крайне редкое явление. Оно несет в себе риски мощного прибойного движения. Чем дольше цена находится в коридоре, тем сильнее может быть выход за ее границы, особенно при сценарии падения. В частности, снизу по Brent необходимо следить за областью $43,5–44. Потенциальный спуск ниже этих отметок может вызвать резкое ускорение распродаж с просадкой под $40.

Локальную поддержку ценам на нефть и в целом всем сырьевым товарам оказывает фактор слабости американской валюты. Накануне индекс доллара (DXY) опустился на минимальные уровни с мая 2018 г. Пара EUR/USD находится около отметки 1,197. В качестве ближайшей цели выделю район 1,203. Этот рубеж отделяет евро от ускорения в сторону диапазона 1,215–1,220.

Что касается динамики рубля, то после двух сессий роста вчера он показал нейтральный результат, оставшись около 74. Ближайшая сильная целевая область поддержки расположена лишь в районе 72,5–73. Здесь же проходит нижняя граница среднесрочного восходящего тренда, сформированного в начале 2020 г.

Сегодня на российском рынке не запланировано каких-либо важных корпоративных отчетов. Почти все компании уже опубликовали финансовые результаты по итогам II квартала.

На этой неделе ожидается две дивидендные отсечки. Последний день перед закрытием реестра с учетом режима торгов Т+2 в среду будет у Полиметалла и в пятницу — у Северстали.

По индексу МосБиржи общая техническая картина постепенно ухудшается. Если в ближайшее время удастся закрепиться ниже 2955–2960 п., то далее цели сместятся к нижней границе восходящего тренда около 2890–2900 п.

На фоне снижения рынка в последние дни ряд бумаг начали опускаться к привлекательным уровням. Например, это Интер РАО, МТС, Мосбиржа. Обыкновенные акции Сбербанка подошли к промежуточной поддержке около 225 руб. При дальнейшем снижении интерес могут представлять бумаги Норникеля, Детского мира, Qiwi.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в понедельник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут 0,1%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце сентября поднимаются на 1% и находятся около уровня $45,7.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет чуть выше уровня закрытия понедельника.