Выручка упала на 33% кв/кв на фоне сокращения объемов продаж газа (-33% кв/кв) и падения цен реализации (цена для стран дальнего зарубежья снизилась в среднем на 32% кв/кв до $110/тыс. куб. м). EBITDA достигла 94 млрд руб., что соответствует снижению на 81% кв/кв (+1% против АТОНа и консенсуса). Негативное влияние на EBITDA оказал, в том числе, убыток от курсовых разниц из-за переоценки дебиторской задолженности и кредитов в иностранной валюте (52.1 млрд руб.). При этом чистую прибыль поддержало укрепление рубля (прибыль от курсовых разниц составила 266 млрд руб. во 2К) и она достигла 149 млрд руб., превысив консенсус. База для расчета дивидендов за 1П20 составила бы 216 млрд руб., что транслировалось бы в дивиденды 3.65 руб. на акцию (доходность 2%) при коэффициенте выплат 40%. Скорректированный FCF ушел в минус до —319 млрд руб. Отношение долларового чистого долга к EBITDA увеличилось до 2.3x против 1.5x в 1К20.

Наше мнение. На результатах Газпрома сказалась неблагоприятная макроэкономическая конъюнктура, тем не менее, они в целом совпали с оценками рынка. Группа подтвердила свой предыдущий прогноз по экспортным ценам ($133/тыс. куб. м), чуть улучшила прогноз по объемам (до 170 млрд куб. м со 166-167 млрд куб. м, ожидавшихся ранее).

Мы подтверждаем долгосрочный позитивный взгляд на Газпром и ждем улучшения результатов во 2П20. Хотя мы предполагаем, что Газпром в 2020 превысит пороговый уровень долговой нагрузки, предусмотренный дивидендной политикой (чистый долг/EBITDA 2.5x), мы считаем, что компания продолжит придерживаться своей дивидендной политики и постарается не опускать коэффициент выплаты ниже предусмотренных ею 40% от скорректированной чистой прибыли за 2020 (согласно консенсус-прогнозу, дивидендная доходность должна составить 5%).