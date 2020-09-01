"Аэрофлот" представил ожидаемо слабые результаты за II квартал
Выручка авиакомпании упала на 85.3% г/г до 25.5 млрд руб., что обусловлено снижением пассажиропотока на 88.8% на фоне пандемии COVID-19. Совокупные операционные расходы снизились на 61.8% г/г до 58.4 млрд руб., расходы на оплату труда — на 39.2% г/г, затраты на техобслуживание самолетов и услуги для пассажиров — на 83.0% г/г, расходы на авиатопливо — на 89.1% г/г. Затраты на предельный пассажирооборот составили 8.3 руб. на кресло-километр. Показатель EBITDA во 2К20 ушел в отрицательную зону (-1.96 млрд руб.). Чистый убыток составил 35.79 млрд руб. (консенсус-прогноз: 30.9 млрд руб.). Чистый долг снизился до 649.6 млрд руб. с 708.8 млрд руб. в 1К20 за счет валютной переоценки. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 6.1x. В ходе телеконференции руководство компании сообщило, что окончательное решение о продаже пакета акций Авроры пока не принято
Наше мнение. Результаты ожидаемо слабые (хотя и выше консенсус-прогноза по выручке) из-за влияния фактора COVID-19, поэтому мы ожидаем, что рынок воспримет новость нейтрально. На наш взгляд, предстоящее размещение акций остается ключевым событием, подробности которого будут объявлены в сентябре.
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