Как мы и предполагали, однодневные ставки вчера заметно снизились. Ставка RUONIA упала, по нашим оценкам, более чем на 10 бп относительно уровня пятницы (4,18%), приблизившись к нижней границе прогнозировавшегося нами диапазона в 4,05–4,1%. Средняя стоимость однодневного валютного свопа снижалась четвертый день подряд, достигнув 4,72% (-11 бп к уровню пятницы), а ставка на закрытии также продолжила снижаться, составив 3,48% (-9 бп). Баланс средств банков на корсчетах в ЦБ по состоянию на утро понедельника достиг 2,76 трлн руб. против 2,23 трлн руб., необходимых, по нашим расчетам, для выполнения требований усреднения. В связи с этим мы ожидаем, что на недельном депозитном аукционе Банк России повысит лимит с 1,42 трлн руб. до 1,8–2,0 трлн руб. с целью абсорбирования избытка ликвидности, образовавшегося в банковской системе. Спрос на предстоящем аукционе КОБР, как мы полагаем, опять будет незначительным. Состоявшиеся в понедельник аукционы Федерального казначейства также не пользовались существенным спросом со стороны банков, которые в рамках однодневного и недельного репо в общей сложности привлекли всего 1,1 млрд руб.

Более длинные ставки денежного рынка в понедельник продолжили снижаться. Кривая FRA сместилась вниз еще на 2 бп; значение 9x12 FRA опустилось до 4,78%, что на 14 бп выше уровня 3-месячной ставки MosPrime и на 25 бп выше ставки 3x6 FRA. Мы по-прежнему ожидаем, что наклон кривой FRA продолжит уменьшаться. Аналогичное снижение продемонстрировала вчера и кривая процентных свопов: годовая ставка IRS снизалась на 2 бп (до 4,73%), а 5-летняя – на 3 бп (до 5,47%). Годовая ставка NDF и 5-летняя ставка кросс-валютных свопов (OIS) опустились на 1 бп, закрывшись на отметках 3,98% и 4,03% соответственно.